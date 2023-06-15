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Ünlü Türk markası 20 yıl sonra Rusya pazarına dönüyor

Rus basını Türkiye'nin en eski ve köklü markaları arasında yer alan Kelebek Mobilya'nın uzun yıllar sonra Rusya pazarına geri döneceğini duyuruyor.

15 Haziran 2023 | 14:12
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Ünlü Türk markası 20 yıl sonra Rusya pazarına dönüyor

Kelebek Mobilya Rusya pazarına geri dönüyor. Rus basını Kelebek Mobilya’nın Rusya’daki ilk mağazasını gelecek ay açmayı planladığını duyurdu. Mağazanın Mega Tepliy Stan alışveriş merkezinde açılacağı ve 3 bin 100 metrekarelik bir mağazanın kiralandığı belirtildi.

TurkRus'un haberine göre Rus basını şirketin nüfusu 500 bin ve üzerindeki Rus şehirlerinde satış noktaları açarak büyümeyi planladığını duyuruyor.

MoskvichMag sitesi ise Türkiye'nin ünlü markası Kelebek'in Azerbaycan, Özbekistan, Moğolistan, Irak, İngiltere, Avusturya, Kıbrıs ve Sri Lanka'da da mağazaları olduğunu okurlarına duyurdu. 

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