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Üretime ara veren İsdemir’den yeni açıklama

İskenderun Demir Çelik meydana gelen hasarın şirketin mali tablolarını önemli ölçüde etkileyecek düzeyde olmadığını belirterek “Çalışmalar tamamlandıktan sonra kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanması planlanmaktadır.” açıklamasını yaptı.

18 Şubat 2023 | 09:30
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Üretime ara veren İsdemir’den yeni açıklama

6 Şubat'ta meydana gelen ve Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem nedeniyle durum tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar üretime ara veren İskenderun Demir Çelik yeni bir açıklama yaptı.

KAP’a yapılan açıklamada deprem nedeniyle meydana gelen hasarın mali boyutunun tespiti için çalışmaların devam ettiği belirtilerek “hasar tutarının şirketin mali tablolarını önemli ölçüde etkileyecek düzeyde olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca Şirketimizin deprem kaynaklı oluşacak hasarları sigorta teminatı kapsamındadır. Şirketimizin yeniden üretime geçebilmesi için tesislerde proses bazında çalışmalar devam etmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu çalışmalar tamamlandıktan sonra kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanmasının planlandığı ifade edildi.

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