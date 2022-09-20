Yayla Agro Gıda, inovatif ürünleri ile Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul’a katıldı.

Uluslararası katılımcı ve ziyaretçi profili ile dikkat çeken WorldFood İstanbul, perakendecileri, toptancıları, özel ithalatçıları ve çok sayıdaki gıda ve içecek sektörü oyuncusunu bir araya getirdi.

Gıda sektöründe inovatif üretim anlayışıyla farklılaşan Yayla Agro Gıda da, “Yemek Hazır” ürünleri ve global markası Legurme ürünleri ile fuarda yerini aldı.

Şirket, Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından düzenlenen ve organize gıda perakendesinin yerel zincir market temsilcileri ile sektörün önde gelen üretici ve tedarikçi firmalarını bir araya getiren 13. Yerel Zincirler Buluşuyor 2022 Konferansı ve Fuarı’ndan da (YZB), öğle yemeği sponsoru olarak yerini aldı.