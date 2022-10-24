Yayla Agro Gıda, 15-19 Ekim tarihlerinde Venue, Parc des Expositions de Villepinte’de düzenlenen Sial Paris 2022 Fuarı’na katıldı.

Gıda sektöründe merakla beklenen Fuarı Sial Paris 2022, bu yıl 400 bine yakın ziyaretçi ve 7.200’e yakın katılımcıya ev sahipliği yaptı. Global ölçekte yiyecek ve içecek sektöründen markaların en yeni ürünleri ve hizmetlerini tanıttıkları etkinlik, trendlere ve sektörün geleceğine ışık tutan yönüyle de ilgiyle takip ediliyor.

Yayla Agro Gıda da, global markası Legurme ile Sial Paris’te geniş ürün yelpazesi ile yerini aldı.

Yayla Agro İhracat Müdürü Gökhan Tuncer, Legurme markası ile Avrupa’daki pek çok ülkede pazardan pay aldıklarını ve “Ready to Eat ” ürünleri ile özellikle Avrupa’da önemli bir büyüme ivmesi yakaladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Değişen dünya ve tüketici eğilimlerine uygun ürünler geliştirmek, tüketiciyle kurduğunuz interaktif iletişim ve sürekli inavosyon ilkesiyle yaptığımız yatırımlar ihracat pazarındaki büyüme ivmemizde önem arz ediyor. Ankara ve Mersin Fabrikamızdan sonra Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde satın alınan 127 bin metrekare arazi üzerinde kurmaya hazrılandığımız 3. fabrikamız da haşlanmış ürünler, donmuş ürünler, kemik suyu ve soslar, bitkisel protein bazlı sağlıklı bakliyat ve pirinç atıştırmalıkları, zenginleştirilmiş pirinç ve bakliyat ürünlerinin üretilmesi ve paketlenmesini öngörüyoruz. Böylece geleneksel lezzetlere yenilikçi yorumlar getirerek geleceğin lezzetlerini sunduğumuz Legurme markamız ile yenilikçi ve öncü şirket kimliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Dubai Wolrd Trade Cente’de düzenlenen Gulfood 2022, Londra’da düzenlenen IFE 2022, Amsterdam’da düzenlenen PLMA’S World of Private Label 2022 ve Güney Kore’de düzenlenen Seoul Food&Hotel Fuarı’ndan sonra inovatif ürünlerimizle Sial Paris’de yerimizi aldık. Yeni bağlantılar ve ihracat fırsatları açısından verimli sonuçlanacağına inandığımız Sial Paris Fuarı, Legurme markamızın tanıtımına da önemli katkılar sağlayacaktır. “