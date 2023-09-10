Türk savunma sanayisi bünyesinde dron tehditlerini durdurmak üzere geliştirilen GHOST Hava Güvenlik Kalkanı, Suudi Arabistan'a ihraç edilecek.

AA'nın haberine göre sayısal RF sinyali kullanarak etkin karıştırma/köreltme, yönlendirme yapan çözümler oluşturan şirket, kötü amaçlı kullanıldığında tehdide dönüşen dronlar için karşı tedbir sistemleri üretti.

ASER Teknoloji, ortaya çıkan çözümlerden GHOST Hava Güvenlik Kalkanı için ilk sözleşmesini ihracata yönelik yaptı. GHOST sistemi, GHADI Holding ortaklığı ile Askeri Sanayiler Genel Otoritesine (GAMI) tedarik edilecek.

ASER Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Aslı Murat, AA muhabirine yaptığı açıklamada geliştirdikleri sistem sayesinde dronların uzak mesafelerden algılandığını, olası saldırıların otomatik olarak anında önlendiğini söyledi. Murat, çözümü beğenen Suudi Arabistan'daki ihtiyaç makamlarıyla bölgenin önemli anti-dron sözleşmelerinden birine imza attıklarını belirtti.

Ürün tedarikinin yanında ortaklaşa teknoloji geliştirilmesi konusunda da mutabakata vardıklarını dile getiren Murat, "Birlikte geliştirilecek anti-drone sistemi mevcut GHOST versiyonunun üzerinde yenilikçi teknolojiler içerecek ve dünya pazarına arz edilecek. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman liderliğinde Suudi Arabistan yüksek teknolojiye yatırım yapmakta. Bu süreçte ASER Teknoloji tercihleri için teşekkür ederiz." dedi.

Sistem, piyasada yaygın satılan, saptanamayacak kadar küçük dronlara karşı savaşta, sınırda, kıyıda, kritik tesis ve güvenlik gözetim uygulamalarında durumsal farkındalık sağlayabilen bir gözetim radarına sahip bulunuyor. İHA sınıfına entegresi yapılan radar sistemi, döner ve sabit kanatlı hava araçlarını belirleme işlemini otomatik olarak anlık yapıyor ve dronları kuşlardan ayırt ederek tehdidi tanımlıyor.



