Baumit Türkiye Genel Müdürü Atalay Özdayı, “Yılda 45 milyon metrekare yani yaklaşık 6 bin 300 futbol sahası büyüklüğünde mantolama yapıyoruz. Daha dayanıklı cepheler yaratıyor; yüzde 50’ye varan oranlarda enerji ihtiyacını azaltıyor ve yeşil binalar yaratılmasına katkı sağlıyoruz” diyor.

Kökleri 200 yıl öncesine dayanan Avusturya merkezli Schmid Industrie Holding bünyesinde 32 yıl önce kurulan Baumit’un Avrupa’da 25 ülkede, toplam 34 kuru harç, 12 ıslak üretim tesisi bulunuyor. Global olarak 3 bin 600’ün üzerinde çalışanı bulunan Baumit, Türkiye’de ise 2007 yılından beri aktif olarak faaliyet gösteriyor. Toplamda 14 milyon Euro’luk yatırımla Gebze’de 2008 yılında açılan üretim tesisi, yıllık 300 bin ton üretim kapasitesine ve likit üretim yeteneğine sahip.

Sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için 9 ana ürün grubunda 250’yi aşan ürünleriyle Türkiye’nin en geniş ürün portföyüne sahip şirketlerinden olduklarını söyleyen Baumit Türkiye Genel Müdürü Atalay Özdayı, “Her yıl geliştirdiğimiz ürünlerle hem pazardaki gücümüzü artırıyoruz hem de sektörün gelişimini destekliyoruz. Özellikle dış cephe ısı yalıtım sistemleri alanında uzman bir markayız. Bu alandaki ürünlerimiz ile daha dayanıklı cepheler yaratıyor; yüzde 50’ye varan oranlarda enerji ihtiyacını azaltıyor ve yeşil binalar yaratılmasına katkı sağlıyoruz. Türkiye, yüksek potansiyeli ve genç nüfusuyla Baumit firmasının gözbebeği ülkelerinden birisi durumunda. Yılda 45 milyon metrekare yani yaklaşık 6 bin 300 futbol sahası büyüklüğünde mantolama yapıyoruz” dedi.

30 YILLIK GARANTİ VERİYOR

Ellerindeki ürün portföyü ve tecrübesi sayesinde standart yapı çözüm paketleri sunmak yerine müşteri ihtiyaçlarına göre çözüm üretebildiklerini dile getiren Atalay Özdayı, “Isı yalıtım sistemleri arasında, en düşük garanti süremiz bile Türkiye pazarında sunulan en yüksek garanti süresi… Baumit open Isı Yalıtım Sistemi, kullanıcılarına 30 yıl boyunca ısı yalıtımı fonksiyonunu yitirmeyeceğinin garantisini veriyor” diye konuştu.