Yünsa’nın yılın üçüncü çeyreğinde net karı 184 milyon TL’ye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yünsa yılın üçüncü çeyreğinde de hem ciro olarak hem de karlılıkta sağlıklı büyüme performansını sürdürdü.

Bu dönemde cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 309, bir önceki çeyreğe göre yüzde 39 artışla 350,1 milyon TL’ye çıkaran Yünsa, 67,2 milyon TL ile net karını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 493 artırmayı başardı.

Böylece şirketin 2022’nin ilk 9 ayında cirosu 828,3 milyon TL’ye, net karı ise 184 milyon TL’ye ulaştı.

Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük üst segment yünlü kumaş üreticisi Yünsa’nın 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı.

Yılın üçüncü çeyreğinde 350,1 milyon TL satış hasılatı açıklayan Yünsa, ciro bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 309 bir önceki çeyreğe göre yüzde 39 büyüdü.

Yünsa, net karını ise üçüncü çeyrekte 67,2 milyon TL ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 493 artırdı.

Yılın üçüncü çeyreğinde 82,9 milyon TL FAVÖK (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) rakamına ulaşan şirketin FAVÖK marjı ise üçüncü çeyrekte yüzde 23,7, ilk 9 ayda yüzde 29,7 oldu.

Yünsa, 2022’nin 9 ayında cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre 3 kattan fazla artırarak 828,3 milyon TL’ye çıkarırken, net karını 184 milyon TL’ye ulaştırdı.

“Yeni yatırımlarımızla verimliliğimizi artırıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, sürdürülebilir karlılık hedefiyle hayata geçirilen stratejik planların iş sonuçlarına da yansıdığını belirtti.

Sürmegöz, “Bir yandan teknolojiyi merkeze alan yeni yatırımlarımızla verimliliğimizi artırıyor, üretim maliyetlerimizi azaltıyor diğer yandan da iyi bir finansal yönetim sergileyerek tasarruf aksiyonları almaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığı da finansal sonuçlarımıza net bir şekilde yansıyor; 2022’nin ilk 9 ayında elde ettiğimiz 184 milyon TL net kar ile yılın ikinci yarısında 200 milyon TL olarak güncellediğimiz hedefimize ulaşmak üzereyiz.” ifadelerini kullandı.

Geçen yıla göre 5 kata yaklaşan önemli bir artış olduğunu belirten Sürmegöz, “Yine ciro olarak 828 milyon TL ile 1 milyar TL’lik hedefimize de büyük ölçüde yaklaştık.” dedi.

2030 yılında dünyanın en büyük üst segment yünlü kumaş üreticisi olma vizyonu ile hareket eden Yünsa’nın hedeflerine doğru emin ve sağlam adımlarla ilerlediğini belirten Sürmegöz, şunları kaydetti:

“Yurt içindeki ve yurt dışındaki pazarlarımızı her geçen gün genişletiyoruz. Amerika’dan Japonya’ya uzanan geniş bir skalada katıldığımız fuarların etkisinin yanı sıra yıllara dayanan iletişim ağımız ve ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla yılın üçüncü çeyreğinde miktar bazında satışlarımızı hem yurt dışında hem de yurt içinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96, ihracatımızı ise yüzde 109 artırmayı başardık.

Özellikle hemen yanı başımızda devam eden savaşın olumsuz etkileri, artan enerji maliyetleri, avro/dolar paritesindeki düşüş, artan rekabet koşulları, sıkılaşan mali koşullar nedeniyle küresel ticarette başlayan durgunluk ve tedarik ettiğimiz ürünlerde dünyadaki enflasyonist durumdan kaynaklı fiyat artışlarına rağmen aldığımız tüm bu başarılı sonuçları Allah’ın izniyle önümüzdeki dönemde de devam ettireceğimize olan inancım tam.”

Sürmegöz sözlerini şöyle tamamladı:

” Artan satış hacmini, sürdürülebilir büyüme stratejileriyle karşıladık. Yeni yatırımlarımızla ürün kalitesini ve üretim hacmini artırırken, enerji ihtiyacını da azaltıyoruz. Bu da bize tüm süreçlerimizde verimlilik sağlıyor. Son olarak, yarı otomasyona sahip yeni boya işletmemizi ve üretim kapasitemizi artıracak 18 yeni dokuma tezgahımızı da Aralık ayı itibarıyla devreye alıyoruz. Uçtan uca, üretimden pazarlamaya ve yönetimsel planlamaya kadar gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar, elbette finansal sonuçlarımıza da yansıyor.

Finansal başarı, bu stratejilerimizin de doğruluğunu ortaya koyuyor. Bu başarıdaki en büyük pay sahibi olan çalışanlarımızın Yünsa’ya olan güveni ve özverili çalışmaları ile inanıyorum ki 2022’yi rekor bir büyümeyle kapatacağız. Finansal performansımızı daha da ileri taşımak, yatırımcımızın şirketimize olan güvenini ve inancını perçinlemek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürerek; ülkemiz, çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımız için değer üretmeye devam edeceğiz.”