TV, uydu alıcısı ve küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Skytech, üretiminin yüzde 30’unu 17 ülkeye ihraç ediyor. Yeni tesis yatırımı ile üretim kapasitesini artıran şirket, bu yıl yüzde 75’lik büyüme ve 400 milyon TL ciro hedefliyor.

Pekçok sektörde gizli kalmış şirketler var. Skytech Grup da onlardan biri. Temelleri 1983 yılında Şinasi Ünsal tarafından Ağrı’da atılan grubun, hırdavat ve inşaat malzemesi ile başlayan ticari serüveni 1993 yılından sonra İstanbul’da devam ediyor. Öyle ki Ünsal, İstanbul’da mevcut işlerine elektroniği de dahi ediyor. Bugün gelinen noktada ise Skytech Grup; inşaat ve elektronik olmak üzere iki alanda faaliyet gösteriyor. İnşaat sektöründe konut ve ticari alan üretimi ve gayrimenkul alım satımı gerçekleştiriyor. Elektronik tarafında ise TV, uydu alıcısı ve küçük ev aletleri üretimi olan şirket, toplam 70 çeşit ürün portföyüne sahip. Bugün 270 kişiye istihdam sağladıklarını ve İkitelli’de taşındıkları 20 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesisinde yıllık 1 milyon parçalık üretim kapasitesine ulaştıklarını belirten şirketin ikinci kuşak temsilcisi Uğur Ünsal, ”Tesisimizde hem elektrikli ev aletleri hem de televizyon üretiyoruz. Toplamda 4 adet TV üretim hattı 2 adet elektrikli ev aletleri hattımız mevcut. Planlarımız arasında yeni ürünler eklemek var bunlar biraz beyaz eşya ağırlıklı olacak” diyor.

Uğur Ünsal, bu yılı yüzde 75’lik büyüme ve 400 milyon TL ciro ile kapatmayı hedeflediklerini de ekliyor.

17 ÜLKEYE İHRACAT

Skytech’in iki türlü satış kanalı var. Birisi ‘geleneksel’ denilen distribütör kanalı ile Türkiye’de bölgesel dağıtıcıları ile yaptığı satışlar, diğeri ise perakende olarak çalıştığı çeyiz mağaza zincirleri aracılığıyla gerçekleştirdiği satışlar. 2010 yılından bu yana ihracat da yaptıklarını ifade eden Ünsal, şunları anlatıyor: “Üretimin yaklaşık yüzde 30’unu ihraç ediyoruz. Bu yılki hedefimiz ise ihracatın payını yüzde 50’ye çıkarmak. Önümüzdeki süreçte yeni tesisimiz ile beraber hem üretim kapasitesini hem de ihracat oranını artırmayı planlıyoruz. Şuan 17 ülkeye ihracat yapıyoruz ve ağırlıklı pazarımız Avrupa. Hedef pazarlarımız içinde ise öncelikle ABD pazarı var.”

100 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Şirket son iki yıl içerisinde yaklaşık 100 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda da ürün çeşitlerini artırmayı ve buna bağlı olarak yeni ürünler için üretim hatları kurmayı hedeflediklerini dile getiren Uğur Ünsal, “Şirketimiz aile şirketi. Kurucumuz babam Şinasi Ünsal grup başkanı, kardeşim Fatih Ünsal yönetim kurulu üyesi, ben ise elektronik bölümü yönetim kurulu başkanıyım” diyor.

C GRUBA HİTAP EDİYOR

Elektronik sektörümüzde çok ciddi sayıda global ve yerel markalar bulunduğundan da bahseden Uğur Ünsal, “Türkiye’de yıllık yaklaşık 3 milyon adet TV satılıyor. Sıralama olarak A,B,C,D,E beş farklı grup bulunuyor. Skytech olarak şuan C sınıfında yer alıyoruz. Yüzde 7’lik Pazar pazar payına sahibiz. Şirket olarak online satışımız yok fakat online satış kanalında faaliyet gösteren müşterilerimiz var. Ciromuzun yaklaşık yüzde 25’ini online kanal oluşturuyor” diye ekliyor.