Anadolu 500’de en çok şirketle yer alan holding sıralamasına bir grup daha katıldı. Sanko, listede dokuz şirketle yine ilk sırada yer alırken, Kipaş ve Erciyes Anadolu yedi şirketle ikinciliği paylaştı. Erdemoğlu ise altı şirketiyle Anadolu’nun üçüncü grubu oldu.

Anadolu 500 araştırmasında en çok şirketle yer alan holding sıralamasına bu yıl önemli bir katılım oldu. Listemizde yer alan şirketlerin bağlı bulundukları holdinglerde bu yıl da sıralama değişmezken, Erdemoğlu Holding de devler sıralamasına girmeyi başardı.

Gaziantep’ten dünyaya açılan ve Anadolu’da sanayileşmenin öncü gruplarından biri olan Sanko Holding, bu yıl da listemizin ilk sırasında yer alıyor.

Anadolu’da mobilya üretiminin lider ismi olan Kayseri merkezli Erciyes Anadolu Holding ise bu yıl ikinci sırayı Kipaş Holding ile paylaştı.

Yedi yıl önce Sabancı Holding’den Sasa’yı alarak polyester sektörüne giriş yapan ve hızlı çıkış yakalayan Gaziantepli Erdemoğlu Holding, yakaladığı hızlı çıkışla listemizde devler sıralamasında üçüncü basamakta yerini aldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın