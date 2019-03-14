1 milyar dolarlık yatırımımız sürüyor
2018’i 2,18 milyar TL ciro ile kapatan SASA bu yıl yüzde 30 büyüme bekliyor.
Bu büyümede 2017’de başlayan yatırımların bir bölümünün devreye girmesi etkili olacak.
SASA Genel Müdürü Dr. Mehmet Şeker, 200 milyon dolarlık ihracatı ikiye katlayacaklarını söylüyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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