10 yılda 5 milyar dolarlık ihracata ulaşacağız
Kahramanmaraş, ihracatını her geçen yıl artırıyor.
Sanayide ilk 10 şehir arasına girmeyi hedeflediklerini söyleyen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, “10 yılda 5 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.
5 bin 762 şirketin kayıtlı olduğu Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönetim kurulu başkanı Serdar Zabun ile kentte son yıllarda yıldızı parlayan sektörlerden ihracattaki gelişmelere kadar pek çok konuyu konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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