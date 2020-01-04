100 milyon dolarla şirket satın alacağız
Otomotiv yan sanayiinde Assan Hanil şirketiyle faaliyet gösteren ve bu alanda Avrupa’da şirket satın alarak büyümeyi hedefleyen Kibar Holding, bir süredir üzerinde çalıştığı bu alımı 2020’de sonuçlandırmayı planlıyor.
Alüminyum, otomotiv, gıda, ambalaj ve yapı malzemeleri alanlarında 20’nin üzerinde şirketle faaliyet gösteren ve 2019 yılını 7 milyar dolar ciroyla kapatan Kibar Holding, büyük ihtimalle Almanya’da olması beklenen bu satın alma için 100 milyon dolarlık bir bütçeyle hareket ediyor.
40 yıldır holdingte çalışan Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, yeni yatırımlar ve yeni işlerle önümüzdeki beş yılda 10 milyar dolarlık ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.
Kayabaşı, grubun büyüme planlarını Ekonomist’e anlattı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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