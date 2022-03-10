Ürettiği özel kumaşlarla 700 milyon TL üzerinde bir ciroya ulaşan Berteks, 100 yıllık deneyimini yeni alanlara da taşımayı hedefliyor.

Berteks Başkanı Berk Noyan, katma değerli kumaş alanındaki deneyimini konfeksiyon tarafına da taşıma niyetinde

olduklarını söylüyor.

Ticaretle yola çıktığı tekstil sektöründe 100 yılı geride bırakan ve 700 milyon TL üzerinde bir ciroya sahip olan Berteks, bugün dördüncü kuşağın yönetiminde teknik tekstil kumaş üretimiyle yoluna devam ediyor.

700 milyon TL’nin üzerindeki cirosunun yüzde 85’ini yurtdışı gelirlerinden elde eden Berteks’in yönetim kurulu başkanı Berk Noyan ile şirketin yeni dönem hedeflerini konuştuk.

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