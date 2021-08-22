Alkollü içecek pazarının en büyük oyuncularından biri olan Mey Diageo, pandemi sürecinin zorlu koşullarında işletmelerden alacağı 160 milyon TL’lik borcu erteledi.

Bu süreçte kârlılık değil dayanışmanın öne çıktığını dile getiren Mey Diageo CEO’su Levent Kömür, iş ortağı olarak gördükleri işletmelerin kapanma sürecindeki yaralarına destek olmak için çalıştıklarını belirtiyor.

Bu nedenle vadeli çalışan sektörde alacaklarını ötelediklerini dile getiren Kömür, zor durumdaki işletmeler destek olmaya devam edeceklerini söylüyor.

Öte yandan Alaşehir tesislerinde inovasyon merkezi kuran şirket, pandemi sürecinde yeniliklere odaklandı.

2019’u yaklaşık 5 milyar TL ciro ile kapatan şirketin pandemi sürecinde inovasyon ve yeniliğe yatırımlarının da sürdüğünü ifade eden Kömür, kraft rakı üretimi konusunda yaptıkları yenilikle AR-GE’ye 18 milyon TL kaynak ayırdıklarını söylüyor.

Yeni girişimlerle 37 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren şirket, yurtdışı satışlardaki 100 milyon dolarlık hedefini ise e-ticaretteki büyüme rüzgarıyla yakın gelecekte yakalamayı planlıyor. Levent Kömür ile pandemi sürecinin etkilerini ve şirketin yeni dönem hedeflerini konuştuk.

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