Bu yıl 400 milyon Euro ciro hedefleyen Vaillant Group, 2023 yılında Türkiye’de 160 milyon TL yatırım planlıyor. Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, “Kombiden ısı pompasına geçiş Türkiye’nin enerji açığını 2 milyar TL azaltabilir. Türkiye ısı pompasında merkez olabilir” diyor.

Türkiye, 1 milyon adetlik kombi pazarıyla dünyanın bu alandaki en büyük pazarlarından biri. Bu sektörde faaliyet gösteren oyuncuların büyük bölümünün de Türkiye’de üretim tesisi var.

Almanya merkezli Vaillant Group da onlardan biri. Türkiye’de; Vaillant, Demirdöküm ve Protherm olmak üzere üç markası ile faaliyet gösteren grup, Bilecik’teki tesisinde üretim de gerçekleştiriyor.

Öte yandan grubun ‘Vaillant International’ adındaki ihracat şirketinin sorumluluğu da Türkiye’de bulunuyor. Yani Alman iklimlendirme devinin tüm dünyaya yaptığı ihracat Türkiye’den koordine ediliyor.

Her yıl Türkiye’de yaklaşık 160 milyon TL civarında yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Vaillant Group Türkiye CEO’su Türkiye CEO’su Alper Avdel, bu yılki ciro hedeflerinin ise yaklaşık 400 milyon Euro olduğunu söylüyor.

Son dönemde gündemde olan yönetmeliklerle öne çıkan ‘ısı pompası’ alanında da iddialı olduklarını dile getiren Avdel, sorularımızıyanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.