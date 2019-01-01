2019’da 90 milyar TL büyüklüğe ulaşırız
2018’de BES’te fon büyüklüğü 86,7 milyar TL’ye çıksa da cayma oranları hala yüksek.
BNP Paribas Cardif CEO’su Cemal Kişmir, “Bunun nedeni finansal ihtiyaçlar ve nakit gereksinimi” diyor. Kişmir’e göre, 2019’da büyüklük 90 milyar TL’ye ulaşabilir.
Cemal Kişmir ile BES’teki ve OKS’deki son durumu konuştuk. BNP Paribas Cardif’in 2018 performansı ile 2019 iş planlarını da masaya yatırdık.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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