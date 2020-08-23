Reysaş, 2019’un ardından 2020’de de büyümeye devam ediyor. Pandemide lojistik sektörü olarak çok yoğun bir dönem geçirdiklerinin söyleyen Reysaş Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, “İlk çeyrekte yüzde 45 büyüdük. 2020’yi de yüzde 40-50 büyümeyle bitireceğiz” diyor.

Ceren Oral Balaban

coral@ekonomist.com.tr

Gideri azaltıcı ve geliri artırıcı, rekabeti olumlu yönde etkileyen AR-GE yatırımlarının çok önemli olduğunu söyleyen Döven, AR-GE yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini de kaydediyor.

Lojistik sektörüne 1990 yılında araç taşımacılığıyla giren Reysaş, sadece bununla sınırlı kalmayıp hizmet verdiği alanları her geçen yıl daha da genişletti ve büyüttü. Reysaş; bugün geldiği noktada yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık, uluslararası ve yurtiçi demiryolu taşımacılığı, otel işletmeciliği, taşıt muayene istasyonu işletmeciliği, tarım ve hayvancılık, GES tesisleri ve depolama hizmetleri veriyor. Ayrıca Reysaş Lojistik, borsada halka açık ilk ve tek lojistik şirketi de olarak da faaliyet gösteriyor.

Reysaş, pandemiye rağmen bu dönemi büyümeyle geride bıraktı. Reysaş Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, “Pandeminin sektörümüze oldukça pozitif etkisi oldu. Özellikle e-ticaret bölümünde depolarımız, araçlarımız ve çalışanlarımız işe ara vermeden, düzenli şekilde çalıştı. Biz bu dönemde herhangi bir kısıtlamaya veya işe ara vermeye gitmedik” diyor. Şirket, bu dönemde yüzlerce kişiye de istihdam sağladı. Durmuş Döven, bundan sonraki dönemlerde lojistiğin öneminin çok daha fazla artacağını ve büyümeye devam edeceklerini öngörüyor.

Durmuş Döven, depolama segmentinde ise depo geliştirmeye odakladıklarını ve halka açık iştirakleri Reysaş GYO ile ‘Türkiye’nin depocusu’ unvanına sahip olduklarını söylüyor. Döven, depoculuk alanındaki hedeflerini bu unvanı, ‘gelecekte de hep lider konumda tutarak devam ettirmek’ olarak özetliyor. Şirket, bu segmentte yeni arsa arayışına ya da depo çeşitlendirmesine gitmeyi amaçlıyor. Burada hububat silo vey; kimyasal depo gibi çeşitlendirmeye gitme planları da yapılıyor.

Durmuş Döven ile Reysaş’ın hizmet ve faaliyetlerini konuştuk. Ayrıca Döven’den şirketin pandemi ve yeni normal stratejileri ile yatırım planlarını da öğrendik.

Reysaş’tan kısaca bahsedebilir misiniz? Lojistik sektörüne ne zaman girdiniz?

Reysaş olarak lojistik sektörüne 1990 yılında araç taşımacılığı ile girdik ve kısa zamanda büyüme gösterdik. Lojistik sektöründe araç taşımacılığının ardından yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık, uluslararası ve yurtiçi demiryolu taşımacılığı, otel işletmeciliği, taşıt muayene istasyonu işletmeciliği, tarım ve hayvancılık, GES tesisleri ve depolama hizmetleri ile ek servisleri hizmetleri de vermeye başladık.

Bünyemizde ıkı halka açık şirket bulunuyor. Reysaş Lojistik, 2006 yılında borsada işlem görmeye başlayarak Türkiye’deki ilk ve tek halka açık lojistik şirketi unvanını aldı. Depolama segmentınde ise depo geliştirmeye odaklandık.

Halka açık ilk ve tek gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olan iştirakimiz Reysaş GYO ile sahip olduğumuz ‘Türkiye’nin depocusu’ unvanını, gelecekte de hep lider konumda tutarak devam ettirmek, depoculuk alanındaki hedefimizin temelini oluşturuyor.

2019 yılı sizin için nasıl geçti?

2019 yılını oldukça keyifli bir şekilde kapattık. Reysaş olarak hizmet verdiğimiz her alanda ilklerin şirketiyiz. Bu da rakiplerimizden farklı konumda olmamızı sağlıyor.

2020 yılının ilk altı ayı itibarıyla nasıl bir görünüm var? Yıl sonu büyüme hedefiniz nedir?

2020 yılı, pandemi nedeniyle kötü gitmesi beklenen bir yıl. Ancak biz lojistik sektörü olarak inanılmaz yoğun bir dönem geçirdik. 2020 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 45 oranında büyüdük. Yılın ikinci çeyreğinde de yine aynı büyüme oranlarına ve rakamlara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. 2020 yılının tamamını da yüzde 40-50 civarında bir büyümeyle bitireceğimizi öngörüyoruz.

Pandemi dolayısıyla faaliyetlerinizde ve hizmetlerinizde aksamalar oldu mu?

Pandeminin sektörümüze negatif etkinin aksine oldukça pozitif etkisi oldu diyebiliriz. Özellikle e-ticaret bölümünde depolarımız, araçlarımız ve çalışanlarımız işe ara vermeden, düzenli şekilde çalıştı. Biz bu dönemde herhangi bir kısıtlamaya veya işe ara vermeye gitmedik.

1 Haziran’da başlayan yeni normal dönemine ilişkin neler gözlemliyorsunuz?

Haziran ayıyla birlikte otomotiv şirketlerinde üretimim ve dağıtımın hızlı şekilde başladığını söyleyebiliriz. Bu da dolaylı bir şekilde lojistik sektörüne olumlu yansıdı. Lojistik, depolama, tarım, enerji gibi sektörlerdeki şirketlerimizin faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı gibi, lojistik sektöründeki hizmetimizde de artış var. Bundan sonraki dönemlerde de lojistiğin öneminin çok daha fazla artacağını düşünüyoruz.

2020 ve 2021 yılları için yatırım planlarınızdan bahsedebilir misiniz? Hangi alanlarda yatırım planlıyorsunuz?

Önümüzdeki dönemde depo yatırımlarımız da bittiği için lojistik sektöründen ziyade, yem arsa arayışı ya da depo çeşitlendirmesine gitmek planlarımız arasında yer alıyor. Hububat silo veya kimyasal depo gibi çeşitlendirmeye gitme olasılığımız daha fazla gözüküyor.

AR-GE tarafında politikanız nasıl şekilleniyor?

Üretim yapmadığımızdan AR-GE yatırımlarımız sektörümüz gereği olmuyor. Bu nedenle AR-GE yatırımları yerine IT veya sabit yatırımlarımız daha yoğun şekilde gerçekleşiyor.

Türkiye’de AR-GE yatırımlarının artması için ne gibi adımlar atılmalı? Destekleri yeterli buluyor musunuz?

Gideri azaltıcı ve geliri artırıcı, rekabeti olumlu yönde etkileyen AR-GE yatırımlarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle AR-GE yatırımlarının desteklenmesi gerektiği konusunda olumlu düşünce içerisindeyiz.

“PANDEMI DÖNEMINDE YÜZLERCE KIŞIYI IŞE ALDIK”

Pandemi sürecinde nasıl bir stratejiyle hareket ettiniz? Bu zor süreci nasıl atlattınız?

Pandemi döneminde oldukça fazla tüketim gerçekleşti. İnsanların lokanta, restoran, büfe, bakkal gibi yerlerin kapanmasıyla normalin üzerindeki tüketimi sonucunda, özellikle hizmet verdiğimiz uluslararası menşeli büyük çaplı müşterilerimizin satışlarında büyük artış görüldü. Bu da bizim lojistik tarafında hizmet verme oranımızı inanılmaz derecede artırdı, lojistik sektöründeki faaliyetlerimizde artış oldu ve büyüdük. Bizdeki bu tablonun yanı sıra birçok başka lojistik şirketinde kapanma, küçülme gibi durumlar görüldü. Bu da Reysaş olarak işe alımlarımız da büyük oranda artışları beraberinde getirdi. Bu dönemde yüzlerce kişiyi işe aldık.