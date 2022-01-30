Girişimci Yılmaz Seçkiner, ilaçlamanın e-ticaretini oluşturup ilaclat.com ve ‘haşere kontrol sistemi’ni kurdu. Endüstri 4.0 uygulamalarıyla geliştirdiği sistemi franchise modeliyle büyütmeyi amaçlayan Seçkiner, “Hedefimiz, bu sektörde sürdürülebilir çevre uygulamalarını teknoloji ile yapmaktır.

KOBİ Girişim Ocak 2022 tarihli sayıdan

Endüstri 4.0’ın Haşere Kontrol 4.0 versiyonu için çalışıyoruz. 2022’de 30 franchise hedefi koyduk” diyor. Kimya bölümünü bitirdikten sonra kendi işini kuran yüksek kimyager Yılmaz Seçkiner, web tasarım, kozmetik ticareti girişimlerine ilaçlamayı da ekledi. İlaçlamanın e-ticaretini oluşturan Seçkiner, dijitalleşme hedefiyle de ‘haşere kontrol sistemi’ni kurdu.

Hem ilaclat.com hem de haşere kontrol sistemi ile iki yönlü ticaret yapıyor. Endüstri 4.0 uygulamalarıyla geliştirdiği sistemi franchise modeliyle büyütüp sektörde global bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Geliştirdiği sistemle franchise anlaşması yapan Seçkiner, 2022’de 30 franchise hedeflerken Belçika ve Amerika ile görüşmelere devam ediliyor. Ayrıca, geliştirdiği sistemi tarım sektörüne de uyarlayarak daha az kimyasalla çevreye olan zararı en asgari düzeye indirmeyi planlıyor.

Kendine özgü raporlama yazılımları ve teknoloji çalışmaları çerçevesinde geliştirdiği yazılım ile ilaçlama alanındaki tüm operasyonlar takip edilebiliyor.

İş birliği geliştirilen kurumlarda, kimsenin görmediği alanlara istasyonlar kuruluyor. Bu istasyonlarla zararlılar takip edilip analiz edilerek çözümler üretiliyor. İlaçlat CEO’su Yüksek Kimyager Yılmaz Seçkiner ile girişim öyküsünü konuştuk.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

1987 İzmir Bergama doğumluyum. Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü bitirdim. Ege Üniversitesi’nde fiziksel ve analitik kimya dalında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 2009’da mezun olduktan sonra kariyerime, eğitim hayatımla birlikte profesyonel olarak devam ettim.

Aynı anda hem yüksek lisans yapıyor, hem şirket kurmuş, hem de dışarıda bir şirkette çalışıyordum. Kozmetik sektöründe çalışmalar da yaptım. Madencilik sektöründe deneyimim oldu, ancak 2010 yılından bu yana haşere kontrol sektöründe çalışmalarıma aktif devam etmekteyim.

İlaçlat girişiminiz ve dijitalleşme çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kimya bölümünü bitirmeme rağmen hobi olarak web tasarımı ve yazılıma çok büyük bir ilgim vardı. Bu nedenle web tasarım, kozmetik ticareti girişimlerime süreç içinde ilaçlamayı da ekledim. İlaçlamanın e-ticare-tini oluşturarak yıllar içerisinde tüm ağırlığı bu alana kaydırdım ve dijitalleşme hedefiyle ‘haşere kontrol sistemi’ni kurdum.

Geldiğimiz noktada markamızı globale taşıyacak hamle ve projelere odaklanmış durumdayız. Hedefimiz, bu sektörde sürdürülebilir çevre uygulamalarını teknoloji ile yapmaktır. Endüstri 4.0’ın Haşere Kontrol 4.0 versiyonu için çalışıyoruz.

Haşere kontrol sistemi nedir? Bu sistem nasıl işliyor?

Haşere kontrol sistemi, taşıdıkları zararlı organizmalarla insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden, besinlere ve yaşam alanlarına zarar veren haşerelere, kimyasal ve kimyasal olmayan teknikler ile bertaraf eden bir sistem.

Marka olarak bizim tarafımızdan üretilen son teknoloji haşere kontrol sistemi, ilaçlama çalışmalarına hızlı ve kesin çözüm getiriyor. Dünya’da ilk ve tek olma özelliğine sahip PCO sistemi ile ayda 15 bin noktaya hizmet veriyoruz. Sistem ile birlikte mekanın hangi noktasında haşere girişi olduğu direk tespit edilerek anında müdahale edilebiliyor.

Sektördeki var olan boşlukları dolduran sistem, gıda firmalarından AVM’lere, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar ayda 15 bin noktaya ulaşarak 10 milyon insanın bulunduğu yerde hizmet veriyor.

Haşere konusuna teknolojinin girmesi ne gibi kolaylıklar sağlıyor?

Teknolojinin sektörümüze girmesi ile birlikte, artık geliştirilen yazılımlar üzerinden takip yapılabiliyor. Faturalama süreçlerinden müşteri hizmetlerine kadar tamamıyla her şey yazılım üzerinden gerçekleştiği için hem müşteriler hem de firmalar tarafından doğrudan işlem yapma imkanı ve görünürlük sağlanıyor. Dijitalleşmenin hizmet sektörüne getirdiği böyle büyük bir kolaylık mevcut.

Marka olarak, ürettiğimiz dünyada ilklerden olan PCO (Haşere Kontrol) sistemi ile insan kaynağı sorununu ortadan kaldırarak haşerelerin yoğunlukta olduğu alanların tespit edilebilmesi ve anında müdahale imkânı bulunuyor olması işletmeler için oldukça büyük bir avantaj sağlıyor.

İleri teknolojiyi sektörün her alanında uygulamayı amaçlayarak tasarladığımız hizmeti son derece şeffaf bir şekilde herkesin hizmetine sunma çabası içerisindeyiz. Sistemin QR kod ile kolayca edinilebilmesi de uçtan uca her şeyi kontrol altına alan bu yapının müşterilere yüzde yüz güven sağlamasına olanak sağlıyor.

Bu yeni sistemlerin kullanılmasıyla sıkı takip edilen ve iyi uygulama yapılan noktalarda, zararlı kimyasalların çok daha az oranda tüketilmesi sağlıyoruz. Hizmet sunan veya hizmet alan herkesin bu hizmetlere daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz.

Daha az kimyasal kullanılması, hatta bazen hiçbir şekilde kimyasal kullanılmaması da çevreyi koruyan teknolojiler olarak sistemimizi ön plana çıkarıyor.

Franchise sistemiyle büyüme planınız var. Sisteme yatırımcılar nasıl dahil olacak?

Geliştirdiğimiz teknolojinin uygulamalarında beraber çalışacağımız ekiplere ihtiyacımız daha da artacak. Bu nedenle biz de şube sayımızda daha büyük bir artış planlıyoruz. Yatırımcılar için online eğitimler, dijital takip sistemleri, şirket içi eğitimler, kurumsal bir organizasyon sunuyoruz.

Franchise bedellerimiz 15 bin TL’den başlıyor. Farklı paketler mevcut. Yatırımcıdan şirket kurmasını talep ediyoruz. Geri kalan her şeyi biz organize ediyoruz. Ruhsatlandırma ve danışmanlık hizmetlerini, işin eğitimlerini biz organize ediyoruz. Ürün tedarik kısımlarını da bizim şirketimizden sağlıyorlar. Franchise şubelerimizde sektörden deneyimli kişileri veya bu alanda eğitim almış kişileri tercih ediyoruz.

2022’de 30 franchise hedefi koyduk kendimize. 2025’e kadar 100 franchise’a ulaşmayı hedefliyoruz. Yurt dışında da bu sisteme yönelik talepler var. Yatırım planlarımızla birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında hızlı büyüme hedefimiz var.