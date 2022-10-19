Mobilya ve enerji alanlarındaki atılımıyla dikkat çeken Doğanlar Holding, 600’e yakın mağazası ve 23 üretim tesisi ile 6 milyar TL ciroya ulaştı.

Yeni dönemde yurtdışı yatırımlara hız vereceklerini belirten Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “2023’te holdingi halka arza hazırlanıyoruz” diyor.

Mobilya, perakende, inşaat ile enerji alanlarında faaliyet gösteren ve bu yıl 50’nci yılını geride bırakan Doğanlar Holding, 2022’yi yüksek büyüme oranıyla kapatıyor.

Cirosunu neredeyse ikiye katlayan holding, önümüzdeki yıl ise halka arz konusunu gündemine aldı.

50’nci yılda 50 milyon dolarlık yatırımı devreye aldıklarını aktaran Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, halka arz konusunda çalıştıklarını söylüyor.

Grubun faaliyet gösterdiği sektörlerde konsolide cirosunun 6 milyar TL’ye ulaştığını kaydeden Davut Doğan holdingin yeni dönem hedeflerini anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.