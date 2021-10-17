İskenderun’da 4 milyon ton yassı çelik üretimi yapacak tesisin temellerini atan Tosyalı Holding, devreye aldığı stratejik yatırımların katkısıyla ciroda ciddi bir sıçrama hedefliyor.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “2023’te ciroyu 10 milyar dolara çıkaracağız” diyor. Pandemide İskenderun’da yapımına başladığı 2,5 milyar dolarlık yatırım ve BMC’nin yüzde 51 hissesini alarak dikkatleri çeken Tosyalı Holding, yeni yatırımların da katkısıyla ciroda 10 milyar doları hedefe koydu.

Bu yılı 5 milyar dolar ciroyla kapatmayı hedeflediklerini aktaran Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, elde ettikleri büyümede üretimi hiç kesmemelerinin, yeni pazarların ve aralıksız yatırımın büyük etkisi olduğunu anlatıyor.

Geçen yıl her şeye rağmen 2,5 milyar dolarlık yatırıma imza attıklarını anlatan Fuat Tosyalı, grubun 10 milyar dolara giden yolunu, önümüzdeki dönem hedeflerini ve yeni ortak oldukları BMC’deki büyüme planlarını anlattı.

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