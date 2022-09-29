Lastik, jant, akü, kaplama alanlarında faaliyet gösteren AKO Grup, büyümeye katkısı olacak önemli bir yatırıma hazırlanıyor.

AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, lastik üreticisi Petlas’ta ikinci tesis için 250 milyon dolarlık yatırıma başlayacaklarını söylüyor.

Dede Abdülkadir Özcan’ın temellerini 1955 yılında attığı ve bugün üçüncü kuşağın yönetiminde ilerleyen AKO Grup, son yıllarda hızlı büyüyen performansıyla dikkat çekiyor. Lastik, jant, akü, kaplama alanlarında faaliyet gösteren şirket, geçen yılı 7 milyar TL ciro ile kapattı.

Bu yılı ise yurtdışı pazarların da önemli katkısıyla 15 milyar TL ciroyla kapatmayı hedefleyen grup, büyümede kendine bir basamak daha atlatacak yeni bir yatırıma daha hazırlanıyor.

Sanayide önde gelen lastik şirketi Petlas’ta Kırşehir’deki ikinci tesis yatırımı için fizibilite çalışmalarına başlayan grup, 2023 yılında inşaatı başlanacak bu tesis için 250 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyor.

AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan ile grubun yeni dönem büyüme stratejisini konuştuk.

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