50 milyon dolarlık yatırımla kapasiteyi yüzde 35 artıracağız
40 ülkede 82 terminal işleten ve Türkiye pazarına 2015 yılında giren DP World, İzmit Yarımca’daki limanında kapasiteyi yüzde 35 artıracak. 50 milyon dolarlık yatırımla kapasiteyi artıracaklarını aktaran DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, “Rıhtım kapasitemizi yüzde 35 yükselterek verimliliğimizi de artırmayı hedefliyoruz” diyor.
Sibel Atik
satik@ekonomist.com.tr
Liman hizmetleri alanında 40 ülkede faaliyet gösteren DP World, globalde geçen yılı 5,6 milyar dolar ciro ile kapattı. Bir dünya markası olarak 71 milyon TEU elleçleyen şirket, Türkiye pazarına ise 2015 yılında girdi.
550 milyon dolar yatırımla hayata geçen DP World Yarımca limanı İzmit Körfezi’nde amaca yönelik konteyner taşımacılığına hizmet veren ihtisaslaşmasıyla öne çıkıyor. Marmara’nın en büyük konteyner limanlarından biri olarak 1,3 milyon TEU kapasiteye sahip olduklarını söyleyen DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, bu yıl rıhtım kapasitesini artıracak yatırımı devreye aldıklarını söylüyor.
50 milyon dolar yatırımla kapasiteyi yüzde 35 artıracaklarını anlatan Adams, “Liman oldukça yeni bir yatırım olmasına rağmen 2017 yılı içerisinde bölgesi içerisinde 450 bin TEU elleçleyerek yüzde 40’lik pazar payına ulaştı. Kurulduğu günden bugüne geçen kısa sürede, 1 milyon TEU barajını 2018 yılı içerisinde aştık ve geçen yılı Doğu Marmara’nın sektör birincisi olarak kapattık”diyor. Kris Adams sorularımızı aşağıdaki gibi yanıtladı…
Liman işletmeciliğinde dünya çapında hizmet veren şirketin yaptığı taşımalar ve Türkiye’deki kapasitesinden söz eder misiniz?
DP World, küresel ticaretin önde gelen unsurlarından biri ve tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası. Günümüzde DP World markası bir liman işletmesinin ötesine geçmiş, küresel ticarette işlerin yolunda gitmesini sağlayan en büyük isimlerden birisi olmuştur. DP World bugün dünyanın 40 ülkesinde 150 operasyonda 45 bin çalışanıyla her yıl 70 bin gemiye hizmet veriyor, günde 190 bin konteyner elleçlıyor. Türkiye’de en gelişmiş teknolojiyi kullanan DP World Yarımca yıllık
1,3 milyon TEU kapasitesi, 500 çalışanı ve tüm paydaşları kurduğu iyi ilişkilerle öne çıkıyor. Altı kıtada 40’tan fazla ülkede 50’nin üzerinde işletmemiz ve 82 adet liman ve kara terminalimizle, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlarda önemli bir yere sahibiz. Bu kapsamda küresel ticareti bekleyen parlak gelecekte vazgeçilmez bir yer edinmeyi ve içinde bulunduğu ekonomiye ve topluma sürdürülebilir ve olumlu etkiler bırakmayı hedefliyoruz.
Şirketin gelecek dönem büyüme hedefi nedir?
DP World’ün ana faaliyet sahası, şirket gelirlerinin yüzde 50’sini oluşturan konteyner elleçleme hizmetidir. 2018 yılında toplam 71,4 milyon TEU’luk konteyner elleçleyen şirketimiz, planlanan geliştirme ve büyüme çalışmalarıyla 91,2 milyon TEU’luk mevcut brüt kapasitesini, piyasa talepleri doğrultusunda 2020 yılına kadar yaklaşık 100 milyon TEU seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Yine 50 milyon dolarlık yatırımda aktif kapasiteyi yüzde 35 artıracağız.
Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz? Markalaşmada hangi hedeflerle adım atacaksınız?
Deniz ve kara terminalleri, lojistik ve diğer yan hizmetlerden teknoloji odaklı ticari çözümlere kadar farklı, ancak birbiriyle bağlantılı birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. 45 binin üzerindeki çalışanımız ile kamuya, gemi hatlarına, ithalatçı ve ihracatçılara, toplumlara ve tedarik zincirinin diğer paydaşlarına bugün de gelecekte de değer katıp kaliteli hizmet sağlayarak, onlarla uzun vadeli ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz.
Geleceği ve değişimi öngören, yenilikçi yaklaşımıyla, küresel çapta en verimli, en etkili ve en güvenli ticari çözümleri yaratmayı amaçlıyoruz. Bir yandan ‘ticarete açılan kapılar’ olarak adlandırabileceğimiz temel faaliyet sahamızı (yani limanlarımızı/ terminallerimizi, lojistik ortaklarımızı) güçlendirmeye devam ederken, diğer yandan da çığır açan teknolojik gelişmelerin yeni fırsatlar doğurduğu küresel tedarik zincirinin farklı alanlarına da yöneliyoruz. Bunun için gerekli fiziksel altyapıyı ve dijital sanal platformu hazırlarken, sürekli yeni ama işimizle ilgili sektörlere açılıyoruz.
Bu açılımdaki amacınız nedir?
Amacımız, üretimden tüketime, küresel tedarik zincirinin her safhasında performansı iyileştirmek. Daha da önemlisi, ürünler tedarik zincirinde adım adım ilerlerken, kargo sahiplerinin de süreci daha net görüp kontrol edebilmesini sağlamak istiyoruz. Ticareti daha ‘akıllı’ hale getirmeyi hedefliyoruz.
Bu da en çok ihtiyaç duyulan yerlerde fiziksel altyapı (limanlar, lojistik parkları, intermodal çözümler) inşa etmek ve dijital teknolojinin sunduğu büyük avantajlardan yararlanarak tedarik zincirini bir bütün olarak daha iyi işler hale getirmeye çalışmak demek. Yalnızca müşterilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için değil, dünya genelinde faaliyet gösterdiğimiz tüm toplumlar açısından böylesine pozitif bir fark katabildiğimiz bir sektörde olmak bizim için gurur kaynağı.
Akıllı ticaret, küresel ekonominin büyümesini ve toplumun ilerlemesini sağlayan bir etken. Ticarete akıl katmak, ülkelerin büyümesine, işletmelerin desteklenmesine, istihdam yaratılmasına ve yaşam standartlarının yükseltilmesine yardımcı oluyor. İşimizi kârlı ve sürdürülebilir bir şekilde büyütmek istiyoruz. Bu sektörde uzun vadeli olarak varız; o nedenle de ekonomik, toplumsal ve çevresel açıdan sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz.
Türkiye’de ve dünyada markanızı iyi konumlandırmak için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Global marka olarak Türkiye’de yer almanın size katkılarından söz eder misiniz?
Yüksek teknoloji kullanımıyla öne çıkan DP World, yeni yatırımlarını yeni teknolojilere yapmaktadır. Cargospeed adında yeni bir kargo taşıma sistemi bu teknolojilere iyi bir örnek olabilir. Burada kargolar limanlara manyetik raylar üzerinde, içi havasız bir tünelde bugüne dek görülmemiş hızlarda hareket eden araçlarla iletiliyor. DP World Yarımca’da denenen uzaktan kumandalı vinçler yakında tüm DP World limanlarında kullanılacak. Liman içinde konteyner taşımakta kullanılan ITV’ler de yine görünür gelecekte şoförsüz hareket edecekler.
İzmit Körfez’indeki konumumuz, Türkiye’deki varlığımızı arttırmak açısından heyecan verici bir fırsat sunmasını yanında, önemli merkezlerde ticaretin önünü açma hedefimizi gerçekleştirmemiz yönünde de mühim bir adım teşkil ediyor. Ekonominin uzun vadede büyümesine yardımcı olmak için buradayız. Limana ve tüm çalışanlarımıza ciddi kaynak ayırıyor, Türkiye’nin dört bir yanından sektörün en iyilerini bünyemize katıyoruz.
Yüksek düzeyde emniyet konusunda sahip olduğumuz ünümüzden de destek alarak, zaman ve maliyet etkin çözümler sunabiliyoruz. Türkiye 80 milyonluk geniş ve genç nüfusu, güçlü bir yerel altyapı yatırımı ortamı, yüksek büyüme oranları, önümüzdeki 5 yılda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi ve konteynerleşme yönündeki ilerlemesi gibi birçok avantajlı özelliğiyle, gelişmekte olan bir ülke olarak küresel ağımız içerisinde önemli bir yere sahip.
Türkiye’de markanızı büyütmek adına nasıl bir stratejiyle hareket ediyorsunuz?
2015 yılında 550 milyon dolar yatırımla hayat geçen DP World Yarımca limanı İzmit Körfezi’nde amaca yönelik konteyner taşımacılığına hizmet veren ihtisaslaşmış ilk ve tek liman olması ve en ileri teknolojiyi kullanmasıyla öne çıkıyor. Marmara’nın en büyük Konteyner limanlarından biri olarak 46 hektar alana kurulu olan DP World Yarımca limanın kapasitesi 1,3 milyon TEU ve yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlıyor.
Liman oldukça yeni bir yatırım olmasına rağmen 2017 yılı içerisinde bölgesi içerisinde 450 bin TEU elleçleyerek yüzde 40’lik pazar payına ulaştı. Kurulduğu günden bugüne geçen kısa sürede, 1 milyon TEU barajını 2018 yılı içerisinde aşarak, 2018 yılını Doğu Marmara’nın sektör birincisi olarak kapattı.
Bununla birlikte grup olarak değerlendirdiğimizde dünya çapında 2018’de 5,6 milyar dolar ciro elde eden DP World, 71 milyon TEU elleçleyerek 2018 yılında yüzde 20 büyüdü. 45 binden fazla çalışanıyla 40 ülkede 82 terminal işleten DP World, küresel çapta yıllık 88 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesine sahip.
Yatırımlarını yaparken özellikle gelişen pazarlara odaklanıyor olması hasebiyle, dünyanın farklı bölgelerine yayılmış liman yatırımları, yüksek iş hacmi ve kapasitesi sayesinde DP World, liman işletmeciliği alanında dünya genelinde ilk dört şirket arasında yer alıyor.
SOSYAL PROJELERE TAM DESTEK
“DP World Yarımca, Körfez’deki çevre sorunlarından eğitime dek birçok faaliyette bulunuyor. DP World Yarımca çalışanları gönüllü olarak her yıl İstanbul Maratonu’na katılıyorlar. Son maratonda Çöpüne Sahip Çık Vakfı yararına koşan DP World gönüllüleri ayrıca Körfez’deki tüm ilkokullarda çöplerin azaltılması ve tasnifi için Kocaeli Üniversitesi ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile birlikte bir faaliyete imza attı.
Dünya Çevre Günü’nde Yarımca pazarında alışveriş edenlere naylon poşet yerine kullanmaları için bez torba dağıttı. Türkiye’de küresel bir marka olarak en büyük avantajımız tanınmışlığımız.
DP World’ün 40 ülkesinde 150 operasyonda 45 bin çalışanıyla her yıl 70 bin gemiye hizmet veriyor olmasının müşterilerimiz nezdinde belli bir etkisi var. Yerli kuruluşların ancak büyük çaba ve yüksek maliyetle geliştirebileceği çözümleri biz global marka olmamız sayesinde daha az efor ve maliyetle elde edebiliyoruz.”
“DENİZ TİCARET ROTALARI AÇISINDAN CAZİP BİR ÜLKE”
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın kesişim noktasında yer alması itibarıyla Türkiye, ticaret verimliliği açısından akla yatkın bir seçenek ve bu da ülkeyi deniz ticaret rotaları açısından cazip kılıyor.
Biz, müşterilerimiz nerede olmamızı isterse orada oluyoruz. Türkiye de geniş ve dinamik çalışan nüfusu, yüksek tüketim rakamları ile bölgede ticarete öncülük etme konusunda önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca üç tar
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