ABD pazarına girmeyi hedefliyoruz
Son 5 yılda 52 milyon Euro yatırım gerçekleştirerek Endüstri 4.0 sistemiyle uyumlu çalışan üretim hatları kuran Yataş Grup, hedef büyüttü. Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Yeni dönemde özellikle Avrupa ve Ortadoğu pazarında büyümeyi planlıyoruz. Hedefimiz ABD pazarına da girmek” diyor.
Burcu Tuvay
btuvay@ekonomist.com.tr
Bugün Yataş Bedding, Enza Home ve Divanev markalarıyla mobilyadan yatağa, aydınlatmadan ev tekstiline geniş bir ürün yelpazesi sunan Yataş Grup’un temelleri 1976 yılında atıldı. 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayan marka, bugün 92 bin metrekare kapalı alanı, 160 bin metrekare açık alanı, Kayseri ve Ankara’daki fabrikaları ve 400’ü aşkın satış noktasıyla hizmet veriyor.
Mobilya, yatak ve sünger fabrikaları için son 5 yılda 52 milyon Euro yatırım gerçekleştirerek Endüstri 4.0 sistemi ile uyumlu çalışan üretim hatları kuruldu. Ayrıca yeni markası Divanev’in ilk mağazasını açarak franchise ile Türkiye genelinde her ilde mağazalaşarak genişlemeyi planlayan grup, 2019 yılında bu marka için 40 milyon TL yatırım hedefliyor.
Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Yeni dönemde özellikle Avrupa ve Ortadoğu pazarında büyümeyi planlıyoruz. Hedefimiz ABD pazarına da girmek… 5 yıl içerisinde yurtdışı ciromuzun yurtiçi ciromuza oranla yüzde 20’sini, 10 yıl içerisinde de yüzde 50’sini yurtdışı faaliyetlerimizle sağlamayı hedefliyoruz” diyor. Öztaşkın, sorularımızı şöyle yanıtladı:
Şirketinizin markalaşma yolculuğunu anlatır mısınız?
Yataş’ın temelini oluşturan Anadolu’nun ilk sünger fabrikası Süntaş AŞ, 1976 yılında kuruldu. 1979 yılında tesis, yatırımlarını artırarak süngerin yanı sıra süngerli yatak üretimine de başladı. 1981’de yaylı yatak, 1987’de ev tekstili ürünleri, 1993 yılında ise sofabed (yataklı kanepe) ve koltuk takımı üretimine başlanarak ürün gamı zenginleştirildi. 1996 yılında ise bir ilke imza atan Yataş, mobilya sektöründe halka açılan ilk şirket oldu.
Şirketiniz bugün ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştı?
Yataş Grup olarak bugün Yataş Bedding, Enza Home ve Divanev markalarıyla mobilyadan yatağa, aydınlatmadan ev tekstiline geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Fabrika, genel müdürlük ve mağaza çalışanlarıyla toplamda 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. 41 yılı aşkın tecrübesini bilimsel üretim ve yönetim sistemleri ile birleştiren Yataş, yapısındaki teknoloji ve tecrübenin mükemmel uyumunu bir dünya markası olma yolunda başarılı bir şekilde kullanıyor.
Kalitesi, marka gücü, konforlu yaşam alanları sağlayan özgün tasarımları ile sektörün önde gelen üreticilerinden biri olan Yataş, bugün 92 bin metrekare kapalı alanı, 160 bin metrekare açık alanı, Kayseri ve Ankara’daki fabrikaları ve 400’ü aşkın satış noktasıyla hizmet veriyor. Geçen yılı 75,6 milyon TL net kârla kapattık.
2018 yılında 943,1 milyon TL net satış rakamına ulaşarak bir önceki yıla göre net satış gelirimizi yüzde 18,5 yükselttik. Ayrıca 144,6 milyon TL FAVÖK (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) rakamını yakalayarak 2017 yılına göre yüzde 20,2 daha fazla FAVÖK elde ettik.
En güçlü olduğunuz ürün ve alanlar hangileri?
Yataş Kayseri’deki 2 tane fabrikasında yatak, sünger, ev tekstili ve kanepe üretimi gerçekleştiriyor. Yatak teknolojisindeki tüm gelişmeleri yakından takip ederek teknolojik alt yapısını sürekli yenileyen Yataş, farklı vücut tiplerinde farklı ihtiyaçları karşılayacak yatakları üretebilmek için standart, visco ve lateks sünger teknolojilerinin yanı sıra pocket yay, çift tavlanmış DHT yay üretimi yapıyor.
Yataş, gelişmiş üretim tecrübesi ve yenilikçi görüşüyle uyku teknolojisinde dünya lideri üreticiler ile işbirlikleri yaptı. Kendi sektöründe her zaman ilkleri sundu. Yatak fabrikasında bugün gelinen noktada “Dünya markası olmak” hedefi ile ek tesis yatırımları yapıldı. Tüm bu yatırımlarla, Yataş’ın yatak fabrikası 52 saniyede bir yatak üreterek, yıllık kapasitesini 1 milyon adede çıkardı.
Bu büyümede kullanmış olduğunuz hangi teknolojiler etkili oldu?
Yatak fabrikasının sünger üretim kısmında mobilya ve yatak imalatında kullanılan sünger üretimi ve fiziksel şekillendirilmesi gerçekleştirildi. Üretilen sünger Yataş ürünlerinde kullanılmakla beraber yurtiçinde ve yurtdışında diğer yatak ve koltuk üreticilerine de satılıyor. Ev tekstili ve yorgan fabrikasında ise nevresim ve yatak örtüsü yanı sıra yorgan ve yastık gibi dolgulu ev tekstili üretimi yapılıyor.
Yataş, yorgan ve yastıklarda dolgu malzemesi olarak kullanılan polyester alanında Avrupa’nın en büyük üreticisi Dacron lisansı ile üretilen ürünleri satmakla yetkili. Yataş’ın salon takımları, köşe takımları, yataklı sandıklı birbirinden farklı fonksiyonel koltuk ve kanepelerinin üretimi Kayseri’deki kanepe fabrikasında gerçekleştiriliyor. Yemek odaları, yatak odaları, TV üniteleri gibi ahşap ürünlerinin üretildiği modüler mobilya fabrikasıysa Ankara’da bulunuyor.
2019 ve 2020 yılı yatırım planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Mobilya, yatak ve sünger fabrikalarımız için son 5 yılda 52 milyon Euro yatırım gerçekleştirerek Endüstri 4.0 sistemi ile uyumlu çalışan üretim hatları kurduk. Artan üretim adetlerimize bağlı olarak da Ankara’daki fabrikamıza 12 bin 500 m2 ilave üretim binası inşa ettik.
Devreye alınan bu yeni üretim hatlarımızla ve ilave üretim tesislerimizle, az elemanla, daha verimli çalışarak üretim maliyetlerimizde rasyonelliği yakalayacak ve verimlilik artışı sayesinde de tüketicilerimize daha hızlı ürün teslimini garantilemiş olacağız. Ayrıca yeni markamız Divanev’in ilk mağazasını açarak franchise ile Türkiye genelinde her ilde mağazalaşarak genişlemeyi planlıyoruz. 2019 yılında ise Divanev için 40 milyon TL bir yatırım hedefimiz var.
İhracatta hangi ülkelere odaklanıyorsunuz?
Avrupa, Ortadoğu, Balkanlar ve Çin başta olmak 49 ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa, Afrika, Uzakdoğu, Yakındoğu ve Ortadoğu pazarlarında etkiniz. Ortadoğu pazarında iyi bir ivme yakaladık ve bu ivmeyi açacağımız yeni mağazalarla artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. 2019 ilk 5 aylık verilere göre ihracat ciromuzun yüzde 40’ını Avrupa pazarı oluşturuyor.
Yüzde 38 ile Ortadoğu pazarı ikinci büyük pazarımız konumunda. Yataş Bedding olarak (yatak-baza-başlık) satışlarımızın yüzde 36’sını Almanya’ya yapıyoruz. Almanya’yı sırasıyla Macaristan, İran ve Yunanistan takip ediyor. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda bu yılın ilk dört ayında Avrupa’da satışlarımızı yaklaşık 2,5 kat artırdık. Toplam Yataş Bedding satışlarımızın yüzde 71 i Avrupa bölgesine satıldı.
2019 yılında ihracatta büyüme hedefiniz nedir?
Yeni dönemde özellikle Avrupa ve Ortadoğu pazarında büyümeyi planlıyoruz. Hedefimiz ABD pazarına da girmek… 5 yıl içerisinde yurtdışı ciromuzun yurtiçi ciromuza oranla yüzde 20’sini, 10 yıl içerisinde de yüzde 50’sini yurtdışı faaliyetlerimizle sağlamayı hedefliyoruz.
Türkiye’de ve dünyada markanızı iyi konumlandırmak için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Yataş olarak 2014 yılında dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality’ye dahil edildik. Programdan verimli şekilde faydalanmak için çalışırken, eş zamanlı olarak da kurumsal altyapımızı güçlendirmek adına projeler geliştirip hayata geçirdik. 2017 yılında hem Enza Home hem Yataş Bedding markalarımız ile Turquality’ye girmeyi başardık.
Öncelikli olarak markalaşma sürecindeki en büyük kozumuz olan “güçlü kurumsal altyapı” çalışmalarına yoğunlaştık. İlk olarak şirket içi ve şirket dışı tüm çalışmalarımızı belirli prosedürlere uygun, dünya standartlarında kabul edilebilir, tüm platformlarda markamızın kalitesi ile bütünleşebilecek şekilde gerçekleştirmeyi hedefledik.
Markanızı geleceğe güçlü taşımak adına bundan sonraki ajandanızı öğrenebilir miyiz?
Divanev markamızı tüketiciler ile buluşturacağız. Mobilyadan uyku ürünlerine geniş bir yaşam konsepti sunacağız. Yurtiçinde geniş bir mağaza ağı ile hızla büyümeyi planlıyoruz. Yurtdışında Yataş Bedding ve Enza Home markalarımızı dünya markası haline getirmek amacıyla yatırımlarımız devam ediyor.
Özellikle Almanya ve Rusya ülke ofislerimizin kurulması ile birlikte Avrupa ve Asya’da markalarımızın perakende ağını ve bilinirliğini genişleteceğiz. Bir diğer büyümeyi planladığımız kanal ise online satış. Yataş Bedding ile başladığımız online satışlarımızla sene sonunda Enza Home’u da katarak ilerleyeceğiz. Mevcut markalarımızın ürün gamlarını da farklı kategorilerle zenginleştirerek farklı ihtiyaçlara da cevap verecek ürünleri devreye alacağız.
“TÜRKİYE’NİN SÜPER MARKASI SEÇİLDİK”
“2010, 2012 ve 2016 yıllarında dünyanın 48 ülkesinde faaliyet gösteren bağımsız bir marka değerlendirme kuruluşu olan Superbrands tarafından Türkiye’nin “Süper Markası” seçildik.
2016 yılında Ekonomist ve Capital dergilerinin düzenlediği Anadolu Markaları yarışmasında ‘Büyük İşletmeler İmalat Kategorisi’nde’ 1’incilik ödülüne layık görüldük. 2017’den bu yana, son 3 yıldır, Social Media Awards’te Social Brands Veri Analitiği dalında ‘mobilya’ kategorisinde Enza Home ile birincilik, Yataş Bedding ile ikincilik ödüllerini aldık”
“AVRUPA STANDARDINDA ÜRETİM YAPIYORUZ”
“Ürün tasarımları Yataş bünyesindeki tasarım ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.
Kendi tasarım departmanımız olmasına rağmen yurtiçi ve yurtdışında tasarım ofisleri ile de çalışıyor, tasarımları için uluslararası firmalardan trend danışmanlığı alıyoruz. AR-GE birimince protatipleri üretilen tasarımlar ürün geliştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla üretim bandına alınıyor.
Yılda 85 bin plaka suntalam kesme ve işleme kapasitesine sahip olan fabrikada ayrıca özel projeler kapsamında otel ve özel konut dekorasyonu çalışmaları da yapılıyor. Bütün Yataş ürünleri Türk ve Avrupa standartlarıyla uluslararası normlara uygun nitelikler taşıyor. Bütün üretim tesisleri ISO 9001 kalite sistem belgesine sahip. Yataş ürünlerinde insan sağlığına ve ozon tabakasına zarar veren malzeme kullanılmıyor.”
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