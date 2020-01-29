Alışveriş hizmetinin kalitesi arttı
Dünya genelinde 53 ülkede 2 binin üzerinde çalışanı ile vergisiz alışveriş işlemi gerçekleştirdiklerini belirten Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, dijital dönüşüm hamlelerinin hem perakende sektörünün ve hem de turistlere verilen hizmetin kalitesini artırdığını söylüyor. Selim Şeyhun, “2020’de Tax Free alışverişlerinin yüzde 20 büyümesini öngörüyoruz” diyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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Global Blue, yaklaşık 40 yıl önce ‘Tax Free Shopping’, ‘Vergisiz Alışveriş’ imkânını ilk defa bir hizmet olarak geliştirerek, günümüzde de bu sektörün dünya çapında tanınan lideri.
Global Blue, dünyada hem seyahat hem de alışveriş yapan ‘Globe Shopper’ların deneyimlerini geliştirmeye yönelik sunduğu ürün ve hizmet yelpazesi ile perakendeciler ve iş ortaklarına artı değer yaratmayı hedefliyor.
Global Blue, Globe Shopper’lara dünya genelinde en lüks markalar da dahil olmak üzere, 305 bin perakende mağazasında sunduğu vergisiz alışveriş çözümleri ile, en hızlı ve en güvenilir şekilde yüzde 20’ye varan iade imkanından faydalanmalarını sağlıyor.
Dünya genelinde 53 ülkede 2 binin üzerinde çalışanı ile vergisiz alışveriş işlemi gerçekleştirdiklerini belirten Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, “1996’dan bu yana faaliyetimizi Türkiye çapında 8 bini aşkın perakende noktasında, şehir içi iade ofisleri ve sınır kapılarındaki 45 iade noktası ile sürdürüyoruz” diyor.
Selim Şeyhun, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:
Dijital dönüşüm yolculuğunuz ne zaman başladı?
Türkiye’de Global Blue dijital dönüşümü de e-fatura sisteminin gelişmesi ile beraber başladı ve 1 Temmuz 2017’den itibaren Tax Free e-Fatura’larının gümrük onayları da Maliye Bakanlığı sistemleri üzerinden Global Blue’ya dijital olarak ulaşmaya başladı.
Dijital dönüşümün ne gibi katkıları oldu şirketinize?
Bence dijital dönüşümün katkıları Global Blue’dan daha çok hem ülkemizi ziyaret eden ve Tax Free sistemini kullanarak alışveriş yapan turistlere hem de bu hizmeti Global Blue sistemleri üzerinden sağlayan organize perakende sektörüne oldu.
Turistlerin, gümrük onaylarını dijital bir şekilde alabilmesi gümrükte geçirdikleri onay için gerekli zamanı ciddi oranda kısalttı. Perakendecilerin ise vergi daireleri ile Global Blue’nun verdiği icmaller doğrultusunda yaptığı mutabakatların süresine çok ciddi katkıda bulundu.
Tax Free fatura alanında QNB eFinans ile yapmış olduğunuz işbirliği ve şirketinize sağladığı katkı hakkında bilgi verir misiniz?
QNB eFinans ile işbirliğimiz aslında Tax Free’nin e-fatura sistemine de geçişinden önce başladı. Neredeyse iki yıl boyunca karşılıklı fikir alışverişleri ve uygulanabilecek modeller üzerinde konuşarak bir hazırlık sürecinde geçti.
QNB eFinans şu an Maliye Bakanlığı sistemleri üzerinden gelen gümrük onaylarının Global Blue’ya ulaşmasını sağlıyor. Düşünün ki, bir turistin havalimanında gümrük onayı ve sonrasında KDV iadesini alması arasındaki süre 3-4 dakika kadar ve dolayısı ile bu dijital onayların Global Blue’ya zamanında düşmesi, onaysız işlemlere iade yapamadığımız düşünüldüğünde çok büyük önem arz ediyor.
Her geciken onay ciddi bir turist memnuniyetsizliğine ve hatta mağazalara kadar ulaşabilecek şikayetlere yol açabilir. Dolayısı ile QNB eFinans’ın rolü ve sistemlerinin devamlı olarak gelişmesi sadece Global Blue için değil, ayrıca perakende sektörü ve farkında olmasa da turistler için çok önemlidir.
Türkiye’de işletmelerin dijitalleşme hızını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de bazı dijitalleşme süreçleri gerçekten çok hızlı yol alıyor. Özelikle bankalar ve perakende sektöründe öncü büyük kurumlar dijital deneyimde çıtayı oldukça yukarı ve oldukça çabuk taşıdı.
Fakat özellikle Çinli ziyaretçilerin kullandığı bazı dijital ödeme platformlarının kabulünün Avrupa’ya göre biraz gecikmiş olduğunu görüyoruz kendi sektörümüzde. Tabii ki ben bunun biraz da ihtiyaç ile doğru orantılı projelerin öncelik-lendirme sebebine bağlı olduğunu düşünüyorum.
Önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm ve e-Dönüşüm konusunda atacağınız yeni adımlar nelerdir, projelerinizden bahsedebilir misiniz?
Yurt dışındaki merkezi ürün ekiplerimizin bu konularda ciddi çalışmaları var. Önemli olan dijital süreçleri kullanarak turistlerin KDV iadelerini pürüzsüzleştirmek ve daha az adımda iadelerini alabilmeyi sağlamak.
Bunun için üzerinde çalıştığımız bir mobil iade sistemi projemiz var. Ciddi oranda Tax Free kullanımını ve hem turist hem de mağazaların deneyimlerini geliştirmeyi hedefliyoruz.
QNB eFinans ile yapmış olduğunuz işbirlikleri hakkında bilgi verir misiniz? Bu işbirlikleri şirketinize nasıl bir katkı sağladı?
QNB eFinans ile beraber güzel sonuçlar aldık, hem Global Blue olarak QNB eFinans’a Tax Free süreçleri ve uygulamaları konusunda deneyim kattık hem de QNB eFinans Global Blue’ya teknik altyapısı ve entegratörlük hizmeti ile perakende sektörüne ve turistlere olan hizmetimizin kalitesini arttırdı. Umuyorum dijitalleşme ve teknoloji yönünde yenilikler çıktıkça QNB eFinans ile de çalışmalarımız artarak devam edebilir.
2020’DE NELER ÖNGÖRÜLÜYOR?
YÜZDE 28’LİK BÜYÜME
2019 yılı Tax Free satışları Türkiye’de yüzde 28 büyüdü. İşlem adetleri yüzde 21 ve alışveriş başına düşen averaj harcama ise yüzde 5 büyüme gösterdi. İşlem adetlerindeki yüzde 21 artış sağlıklı bir büyümenin işareti. Türkiye’ye gelen turist sayısındaki artış ile de orantılı.
2020 yılında da Tax Free alışverişlerinin normal şartlar altında yaklaşık yüzde 20 oranında büyümesini öngörüyorum ve perakende dünyasının özelikle Çinlilerden beklentilerinin çok büyük olduğunu da eklemek istiyorum.
ÇİNLİLERE ÖZEL PLATFORM
Avrupa’da Çinliler toplamdan yüzde 45 civarı pay alırken bu ülkemizde sadece yüzde 13’ler civarında. Bu yıl hem ileri gelen lokal perakendeciler, hem de bazı alışveriş merkezleri Çinlilere özel tanıtım programları ve pazarlama faaliyetlerinde bulunuyorlar.
Çinliler özelinde kullanılan dijital ödeme platformları da ülkemizde geliştikçe harcamaları artacaktır. Çinliler, kampanya, indirim ve veya alışverişlerde ekstra hediye gibi promosyon çalışmalarına çok önem veriyorlar ve bu gibi bilgilerin kendilerine dijital veya mobil platformlarda ulaştırılması önemli bir hal alıyor.
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