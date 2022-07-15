Alkollü içecek üreticisi Pernod Ricard’ın Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay, yüksek enflasyon ile birlikte artan fiyatların satışları olumsuz etkilediğini söylüyor.

Tümay, “Altı ayda bir yapılan otomatik ÖTV artışından vazgeçilmeli” diyor. Dünyanın en büyük alkollü içecek üreticilerinden biri olan Pernod Ricard, Türkiye’de ithal alkollü içkiler kategorisinde son beş yıldır pazar lideri konumunda bulunuyor.

Küresel ölçekte 19 bin çalışana sahip olan ve 50 milyar Euro’luk piyasa değeri bulunan şirketin Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay ile yüksek enflasyon sürecinde alkollü içki pazarındaki son durumu ve gelecek planlarını konuştuk.

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