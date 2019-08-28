AR-GE ile dünya rekoru kırdı
Prekast betonarme sektörünün lideri konumunda bulunan KAM Ankara Beton Sanayi AŞ, yaptığı AR-GE projeleri ile dikkat çekiyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Sabri Berkan Baykam, “Dünyanın en uzun tek parça kolonu gibi rekorlara imza atmamızı sağlayan C STRONG teknolojisi son zamanlarda Türkiye’deki birçok fabrikanın ve deponun yapımında kullanıldı” diyor.
Burcu Tuvay
btuvay@ekonomist.com.tr
Prekast betonarme yapı denildiğinde, Türkiye’de ve dünyada bu alandaki şirketlerin yıllık ortalama 15 fabrika binası yaptıkları ifade ediliyor. KAM Ankara Beton Sanayi AŞ’de ise bu sayı yıllık 200’den fazla yapıya işaret ediyor. Bundan dolayı da şirket, “fabrika fabrikası” olarak tanınıyor.
Şirket, yıllardır fabrikaların yanı sıra aralarında depoların, alışveriş merkezlerinin, okulların, spor komplekslerinin ve hatta altında bir alışveriş merkezini ve üstünde bir oteli barındıran Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nın da bulunduğu pek çok yapının taşıyıcı karkas betonarme projesini, imalatını ve montajını teşeron kullanmadan yapıyor.
C STRONG teknolojisi ile 2008 yılında, Ankara’da bir alışveriş merkezi inşaatında Türkiye’de bir ilk olan 10 katlı bina yüksekliğindeki tek parça prekast betonarme kolon üreterek dünya rekoru kırdı.
2011 yılında, Ankara’daki bir fabrikanın yapımında kullanılmak üzere 30,5 m ile ikinci kez ve aynı yıl içinde 33,77 m tek parça prekast betonarme kolon üretilerek, zaten KAM’da bulunan dünya rekoru üçüncü kez kırıldı.
Şirketin yönetim kurulu başkanı Sabri Berkan Baykam, “Dünyanın en uzun tek parça kolonu gibi rekorlara imza atmamızı sağlayan C STRONG teknolojisi son zamanlarda Türkiye’deki birçok fabrikanın ve deponun yapımında kullanıldı. Bu sayede daha uzun, daha yüksek, daha geniş ve daha sağlam yapıların hem ekonomik hem de sağlıklı bir şekilde projelendirilip, imal edilmesi sağlandı” diyor.
Baykam’ın sorularımıza yanıtları şöyle:
Şirketteki pozisyonunuz ve ne zaman görev başladığınızla ilgili bilgi verebilir misiniz?
Şirketin yönetim kurulu başkanıyım. 2015 yılında, babam 59 yaşındayken vefat edince, ben 29 yaşında bu görevi üstlenmiş oldum. Üniversitede okurken, kendi şirketimizde de staj yapıyordum, 2008 yılında mezuniyetten sonra iki yıl kadar çeşitli departmanlarda çalışmamın ardından, Londra’ya yüksek lisans için gittiğimde şirkete kısa bir ara vermiş oldum ve 2011 yılında döndüğümden beri kendi şirketimizde çalışmaya devam ediyorum.
Şirketinizin kuruluşu ve çalışma alanı hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?
Şirketimiz KAM Ankara Beton Sanayi AŞ, 1980 yılında babam Mahir Baykam tarafından kuruldu. En başından beri AR-GE çalışmalarına önem vermesiyle ve özellikle 2000 yılında benimsediği toplam kalite yönetimi ve yalın düşünce gibi kapsamlı yönetsel yaklaşımlar ardından ciddi anlamda kurumsallaşmasıyla prekast betonarme yapı sektöründe lider konumuna gelmiş ve bu özelliğini hala koruyan bir şirket.
Size “fabrika fabrikası” denildiği biliniyor, bunu biraz açabilir misiniz?
Prekast betonarme yapı denildiğinde, Türkiye’de ve dünyada bu alandaki şirketlerin yıllık ortalama 15 fabrika binası yaptıkları biliniyor. Bizde ise bu sayı yıllık 200’den fazla yapıya işaret ediyor.
Bundan dolayı da “fabrika fabrikası” olarak tanınsak da, yıllardır fabrikaların yanı sıra aralarında depoların, alışveriş merkezlerinin, okulların, spor komplekslerinin ve hatta altında bir alışveriş merkezini ve üstünde bir oteli barındıran Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nın da bulunduğu pek çok yapının taşıyıcı karkas betonarme projesini, imalatını ve montajını teşeron kullanmadan yapmış bulunuyoruz.
Ayrıca, üst yapı ürünlerinin yanı sıra; enerji nakil hattı direklerinden katener direklerine, beton parke taşlarından kutu menfezlere ve köprü kirişlerine kadar prekast betonarmeye dair çeşitli ürün gruplarında hizmet veriyoruz.
“RAKİPLERİMİZDEN YÖNETİM SİSTEMİYLE AYRIŞIYORUZ”
KAM A.Ş.’nin kurumsal yapısının yapay zeka destekli bir yazılımla güçlendirildiği ifade ediliyor. Bunu biraz açar mısınız?
Sanayi şirketimiz KAM Ankara Beton Sanayi AŞ dışında bir de yazılım şirketimiz KAM İnovasyon Bilişim Reklamcılık AŞ var. 2013 yılında babamın da desteğiyle kurulan bu şirket, farklı alanlarda yazılım çözümleri geliştirirken, bir süre sonra Oplom (Organizational Planning for Lean and Optimized Management) adını verdiğimiz bir projeyle öne çıktı.
Sanayi şirketimizin kendi sektöründeki liderliğinin ve her geçen yıl rakipleriyle arasındaki farkı açmasının en önemli nedeninin yönetim sistemi olduğunu fark edince, bu yönetsel tarzı yazılıma çevirerek hem sanayi şirketimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek hem de bu başarının sırrı niteliğindeki yönetsel yaklaşımı diğer şirketlerle de kolayca paylaşabilmek niyetiyle bu projeyi gerçekleştirdik.
Babamın yönetim tarzını büyük ölçüde içerisinde barındıran bu proje şu anda her iki şirketimizin yönetiminde bizlere kolaylık sağladığı gibi, farklı sektörlerdeki pek çok başka şirketin de yönetimine yardımcı oluyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen her şirket oplom.com adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilir.
KAM’ın AR-GE faaliyetlerinin dünyada ses getiren C STRONG teknolojisi gibi pek çok konuda öne çıktığını biliyoruz, yakın zamanda yeni çalışmalarınızı da görebilecek miyiz?
Dünyanın en uzun tek parça kolonu gibi rekorlara imza atmamızı sağlayan C STRONG teknolojisi son zamanlarda Türkiye’deki birçok fabrikanın ve deponun yapımında kullanıldı.
Bu sayede daha uzun, daha yüksek, daha geniş ve daha sağlam yapıların hem ekonomik hem de sağlıklı bir şekilde projelendirilip, imal edilmesi sağlandı. Dolayısıyla, C STRONG teknolojisi kullanımını daha da yaygınlaştırmak üzere, kolon ve çatı makası ile sınırlı kalmayacak
şekilde, daha fazla ürüne adaptasyonu ile ilgili çalışmalarımız sürüyor.
Ayrıca, depreme ve yangına karşı daha fazla dayanım göstermesi için BETONOM adını verdiğimiz özel beton reçetesinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarımıza da hız kazandırmış bulunuyoruz.
Üretim tesisimizin yüksek kapasitesinin bir avantajı olarak herkes tarafından zaten en yüksek kaliteyi mümkün olan en ekonomik şekilde sunduğumuz bilinse bile, biz daha iyisini nasıl yaparız diye kaliteden ödün vermeden maliyet düşürücü çalışmalarla ilgili de AR-GE çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
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