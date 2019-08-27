AR-GE projelerine 3,8 milyon TL yatırım yaptık
Faktoring şirketleri arasında AR-GE merkezi olan tek şirket olan Tam Faktoring, AR-GE’yi şirketi daha ‘akıllı’ hale getirebilmek için kullanıyor. Tam Faktoring CEO’su Hakan Karamanlı, “2018’de AR-GE merkezimizde geliştirdiğimiz projelere 3,8 milyon TL yatırım yaptık” diyor.
Gözde Yeniova
gyeniova@ekonomist.com.tr
Tam Faktoring, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak esnaf ve KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılama hedefiyle çalışıyor.
Bankacılık dışı finans kurumları arasında ilk AR-GE merkezini kuran Tam Faktoring, bu merkez kapsamında akademik işbirlikleri ve daha fazla inovasyon yaparak analitik yetkinliklerini ilerletiyor.
Aynı zamanda geliştirdiği çözümler ile KOBİ’lerin risklerini daha iyi yönetebilmelerine ve kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım edecek çözümler üretiyor.
Tam Faktoring CEO’su Hakan Karamanlı ile şirketin AR-GE çalışmalarını ve gelecek planlarını konuştuk.
AR-GE çalışmaları şirketiniz için ne kadar önemli?
Tam Faktoring’de AR-GE’yi şirketimizi daha akıllı hale getirebilmek için kullanıyoruz. Faktoring, faturalı ticari alacağı temlik alarak kredi vermek anlamına geliyor. Kredi veren her finansal şirket gibi bizim de en önemli işimiz kredi kalitemizi doğru yönetebilmek. Bunu sağlamak için ilk iş olarak AR-GE merkezinde veri analitiği ve yapay zeka teknolojileri kullanarak risk değerlendirme altyapısı için bir çözüm geliştirdik.
Dört yıldır sürekli yenilenerek çalışan bu kredi değerlendirme uygulamamız sayesinde 2016 yılında binde 5, 2017 yılında binde 3, 2018 yılında yüzde 1 karşılıksız kredi oranı ile çalışmayı başardık. Kredi değerlendirme yapısının sağlamlığının bize verdiği güvence ile büyümemize çok daha rahat bir şekilde hız verebildik. Şu anda bize gelen başvuruların yüzde 80’i insan eli değmeden birkaç saniye içinde sonuçlandırılıyor.
Ne müşterimiz ne biz hiç zaman kaybetmiyoruz. Ayrıca müşterilerimiz mobil bir uygulama olan “Tam’a Sor’u” kullanarak ticari alacaklarına ait çek bilgilerini girebiliyor ve anlık risk değerlendirmesi yaparak bize gelmeden ön onay alabiliyor. Biz Tam Faktorıng’i bir fintech firması olarak görüyoruz. Faktoring işlemi yapabilen bir AR-GE merkezi gibiyiz dersek abartmış olmayız.
AR-GE merkeziniz hakkında bilgi verir misiniz? Ne zaman faaliyete geçti? Kaç kişi çalışıyor?
Tam Faktoring resmi olarak 2017 Haziran ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay almış olmakla birlikte aslında bizim AR-GE çalışmalarımız 2015 yılında başladı. 2018 yılında bir projemiz için de TÜBİTAK desteği aldık, bu gelişme bizi moral olarak destekleyip doğru yolda olduğumuzu gösteren önemli bir işaret oldu.
Şu anda 23 arkadaşımızla çalışmalarımıza her geçen gün büyüyen bir şekilde devam ediyoruz. Ayrıca Özyeğin ve MEF Üniversitelerinde görev yapan, konusunda Türkiye’nin en önde gelen hocaları ile işbirliklerımız var.
Üniversite ile işbirliklerine çok önem veriyor, bunun şirketimizin gelişimi için hayati olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden çalışanlarımızı, yüksek lisans ve doktora programları ile eğitimlerine devam etmeye teşvik etmek için finansal destek veriyoruz.
AR-GE merkezinizin faaliyet alanı içinde neler var? Bugüne kadar ne gibi ürünler geliştirdiniz?
Temel işimiz olan kredi değerlendirme ile ilgili analitik altyapı ve yazılımımız dört yılı aşkın süredir çalışıyor. Sistemimizi her ay gözden geçirip revize ediyoruz, yeni veri kaynaklar ile zenginleştiriyoruz. İkinci en önemli işimiz müşteri bulmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek.
Bunu sağlayabilmek için AR-GE merkezinde müşteri analitiği üzerine çalışmalar yapıyoruz. Burada tam zamanında tam yanlarında olabilmek için KOBİ’lerimizin faktoring yapma ihtiyaçlarının ne zaman, hangi koşulda oluştuğuna dair modeller geliştiriyoruz.
Müşterilerimizin davranışlarını modelleyerek onların ihtiyaçlarını doğru anlayıp, doğru çözümle doğru iletişim kurmak istiyoruz. Hatta bunun için nöropazarlama çalışmaları bile yaptık. Hem bizimle iş yapan hem de bizi hiç duymamış olan KOBİ’lerimizin beyin dalgalarının ölçülmesi ile hedef kitlemizdeki faktoring algısının nasıl olduğunu anlamaya çalıştık. Bu çalışmanın sonuçlarını satış, pazarlama ve eğitim alanlarında kullanıyoruz.
Üçüncü işimiz hatasız ve hızlı operasyon yaparak müşterimizin ihtiyacını bir an önce karşılamak. Robotik yazılımlar konusunda beş yıldır çalışıyoruz, bu konuda ilk çalışma yapan kurumlardan biriyiz. Dördüncü işimiz çalışanlarımızın performanslarını arttırmaya yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yani insan kaynağı analitiği.
Bir taraftan doğru kişileri işe almaya yönelik çalışmalar, diğer taraftan da çalışanlarımızın yetkinliklerini anlayıp onların gelişim alanlarını tespit edip nerelerde desteklememiz gerektiğini ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyoruz. Son olarak da risk izleme fonksiyonları üzerine çalışıyoruz. Verdiğimiz kredilerin vadesi gelene kadar riskliliğinde değişiklik olup olmadığını izleyen bir altyapı geliştirdik.
Bunu sadece olumsuz anlamda değil o müşterideki riskimizi gerektiğinde arttırabilmek için olumlu anlamda da kullanıyoruz. Tabii, tüm bunların analitik altyapılarının geliştirilmeleri yeterli olmuyor. AR-GE içerisindeki teknoloji ekibimiz bunları bir ürün haline de getiriyor. Geliştirdiğimiz ürünlerin hem iç hem de dış müşterilerimizde yarattığı deneyime çok önem veriyoruz. Bunu geliştirmek için son dönemde bir de müşteri deneyimi birimi kurduk.
Faktoring şirketleri arasında AR-GE merkezi olan tek şirketsiniz. Bunun sektördeki konumuza nasıl etkisi var?
Tam Faktoring AR-GE merkezini ilk anons ettiğimizde pek çok meslektaşımız faktoring işinde neyin AR-GE’si yapılır diye sordu. Aynı sorunu projelerimiz için bizi ziyaret eden akademisyenlerimizle de yaşadık. Şu anda herkes tarafından çok daha fazla anlaşıldığımızı ve yaptıklarımıza saygı duyulduğunu görüyoruz.
AR-GE işinde bilimsel olarak yaptıklarınız kısa sürede şirketin bilançosuna olumlu katkıda bulunamayabilir. Oysa Tam Faktoring AR-GE’de attığımız her adımın kısa süre içinde iş sonuçlarına da olumlu yansıdığını görmekten dolayı çok mutluyuz. Sunduğumuz ürün ve hizmetleri geliştirerek müşterilerimizin gözünde en yenilikçi ve teknolojik faktoring şirketi olarak kalmaya devam edeceğiz.
Faktoring şirketi olarak AR-GE çalışmaları gerçekleştirmenin avantajları neler?
AR-GE çalışmalarının Tam Faktorıng’i akıllı bir şirket haline getirmiş olmasının yanı sıra en önemli faydası bizi dinamik ve yenilikçi olmaya da zorluyor olması. AR-GE çalışanlarımız her gün yeni projelerle geliyor, bunları kısa sürede uygulamak ve sonuçlarını görmek onları motive ediyor. Biz de onları kendilerini daha fazla geliştirmeleri için destekliyor ve zorluyoruz.
Merkezin kuruluşunda yapılan yatırım miktarı nedir? Merkezi büyütmeyi ya da yeni bir merkezi faaliyete geçirmek planlarınız arasında var mı?
Biz resmi olarak AR-GE olmadan önce de faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz için önemli bir kuruluş yatırımı yapmamıza gerek kalmadı. 2018 yılında AR-GE merkezimizde geliştirdiğimiz projelere 3,8 milyon TL yatırım yaptık. Yeni personel alımları yaparak ve akademik iş birlikteliklerini arttırarak daha da büyümek istiyoruz. Çünkü bizi bekleyen birçok projemiz var.
FİNANSAL KURUMLARDA İLK AR-GE MERKEZİ
“Tam Faktoring olarak 2012 Mayıs ayı sonunda BDDK’dan faaliyet iznini alarak hizmet vermeye başladık. Kurulduğumuz ilk günden beri hızla büyümeye devam ediyoruz. Şu anda 563 çalışan ve 35 şubeyle Türkiye’nin 22 farklı ilinde hizmet veriyoruz.
Tam Faktoring olarak vizyonumuz teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak esnaf ve KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılamak. Bu vizyon doğrultusunda teknoloji yatırımlarına önem vererek olabildiğince fazla sayıda müşteriye hizmet vermeye çalışıyoruz. 2018 yılında 71 bini aşkın esnaf ve KOBİ’den başvuru aldık. 34 bin farklı müşteri ile faktoring işlemiyaptık ve bunların yarısı ilk kez çalıştığımız yeni müşterilerimiz.
2019 yılında başvuru rakamımız ilk altı ayda 50 bine ulaştı. Sektör istatistiklerini göz önüne alınca yaklaşık her üç faktoring müşterisinin biri Tam Faktoring ile çalışıyor diyebiliriz. Bankacılık dışı finans kurumları arasında ilk AR-GE merkezini kurduk ve bundan gurur duyuyoruz.
AR-GE merkezi kapsamında akademik işbirlikleri ve daha fazla inovasyon yaparak analitik yetkinliklerimizi ilerletmenin yanı sıra, geliştirdiğimiz çözümler ile KOBİ’lerimizin risklerini daha iyi yönetebilmelerine ve kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım edecek çözümler üretiyoruz.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?