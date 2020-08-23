Tesisat sektöründe faaliyet gösteren Ayvaz, kendi alanında ilk ve tek resmi onaylı AR-GE merkezine sahip. Pandemi sürecinde AR-GE yatırımlarını yüzde 100 artırdıklarını vurgulayan Ayvaz İcra Kurulu Başkanı Serhan Alpagut, “Bir yılda alacağımız yolu üç ay gibi kısa bir sürede kat ettik. Üretime hiç ara vermeden devam ederek, rakiplerimize göre büyük bir avantaj sağladık” diye konuşuyor.

Aram Ekin Duran

eduran@ekonomist.com.tr

Tesisat sektöründe kompansatör, esnek metal hortum, seviye kontrol, kondenstop ve vana başta olmak üzere 4 bin ayrı ürün üreten Ayvaz, 72’inci yılını geride bırakan yerli bir firma olarak küresel çapta büyümeye hazırlanıyor.

Bugün itibarıyla 100 ülkeye ihracat yapan, Çin, Rusya, Bulgaristan ve Polonya’da fabrikaları bulunan Ayvazın yeni hedefi ise ABD’de üretime geçmek. Ayvaz İcra Kurulu Başkanı Serhan Alpagut, “Ayvaz olarak 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu sayı 2020 yılında daha da artacak. Bu yıl gündemimizde ABD var.

2021 yılında Florida’da bir bölge müdürlüğü, lojistik ve satış merkezi açmayı planlıyoruz. Sadece satış değil, üretim olarak da bu bölge için bir yol haritamız var” diyor. Şirketin pandemi sürecindeki performansını ve yeni dönem planlarını Ayvaz İcra Kurulu Başkanı Serhan Alpagut ile konuştuk.

Kısaca şirketinizin geçmişinden bahsedebilir misiniz?

Ayvaz bundan 72 yıl önce, 1948 yılında Hacı Ayvaz tarafından İstanbul’da kuruldu. İlk yıllarında küçük bir ekiple musluk üretimi yapan mütevazı şirketimiz yıllar içerisinde hiç durmadan üretim alanını, ürün gamını, istihdam kapasitesini büyüterek yoluna devam etti.

1960’lı yıllarda bronz vanaları, 70’li yıllarda ise sanayi tipi armatürleri ürün gamına ekleyen Ayvaz, 80’li yıllarda seviye kontrol ve kondenstop üretmeye başladı. Sektörden gelen talebi karşılamak için 1984 yılında Avcılar’da kurulan fabrikasına taşınan Ayvaz, ülkemizde üretimi gerçekleştirilmeyen tesisat malzemelerini üretmeye devam etti.

1985 yılı ise Ayvaz için kilometre taşı oldu ve ilk ihracat faturasını keserek yeni rotasını belirledi. Ayvaz bugün sektörüne adını yazdırmış, 100 ülkeye ihracat yapan büyük bir şirket. Yurt içi ve yurt dışında toplam 1000’e yakın kişiye istihdam sağlıyoruz.

Şirket olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Öncelikle ürettiğimiz ve satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerden ve kullanım alanlarından bahsedeyim. Kompansatör, esnek metal hortum, seviye kontrol, kondenstop, vana, yangın grubu ve yalıtım grubu başlıkları altında ürünler üreten Ayvaz’ın ürün gamında 4 binden fazla ürün var.

Doğal gaz sektöründe, inşaat projelerinde, gemi sanayiinde, güneş enerjisi sistemlerinde, fabrikalarda, rafinerilerde ve her tür endüstride Ayvaz markasını görmek mümkün. Yurt içinde İstanbul Havalimanı, Zorlu Enerji, Varyap Meridian gibi büyük projeler, yurtdışında ise Almanya BMW fabrikası, Irak Baiji Rafinerisi, Azerbaycan Bakü Havalimanı gibi çok sayıda prestijli yatırım referanslarımız arasında yer alıyor.

Covid-19 pandemisi işlerinizi nasıl etkiledi? 2020 sonu büyüme hedefiniz nedir?

Şirket olarak pandemi sürecini olumsuzluklardan pek etkilenmeden, başarıyla geçiriyoruz. Bu başarının altında Ayvazın farklı ülkelerdeki üretim ve satış yapılanmalarından gelen deneyimleri analiz etmesi yatıyor. Covid süreci Çin’de henüz başladığında, biz Çin’deki fabrikamızda ne gibi önlemler alabileceğimizi, çalışma ortamlarını nasıl düzenleyebileceğimizi ve üretim sürecini nasıl yönetebileceğimizi planlamaya başlamıştık.

Bu planlar hayata geçirildiğinde ve hatta iyileştirmeleri yapıldığında Türkiye’de henüz Covid süreci başlamamıştı bile. Biz önlemlerimiz ve operasyon planlarımızla birlikte Türkiye’de Covid sürecinin başlamasını bekledik. Süreç başladığında ise tabiri caizse düğmeye bastık. Aldığımız hızlı aksiyonun sektörümüzdeki ve hatta ülkemizdeki birçok firma için yol gösterici olduğunu düşünüyorum.

Bu süreçte üretimi durdurdunuz mu?

Pandemi sürecinde üretimi hiç durdurmadık. Kısa bir süre stoklarımızı güçlendirmek için çalıştık, sonrasında bu stokları artan taleplere hızlı yanıt verebilecek şekilde kullandık. Rakiplerimizin şaşkınlık yaşadığı, vites küçülttüğü pandemi sürecinde uluslararası deneyimlerimiz sayesinde stratejik avantaj yakaladık.

Merkez fabrikamızın yanı sıra üretim tesislerimizin bulunduğu Bulgaristan ve Polonya, pandemi sürecinde ciddi bir büyüme kaydetti. Yine üretim tesislerimizin bulunduğu ve 2019 yılında Çinli bir grupla ortaklık kurduğumuz Çin’deki yapılanmamız ise sekiz ayda yüzde 300 büyüyerek şirketimiz içinde büyüme rekoru kırdı.

AR-GE alanındaki faaliyetleriniz neler?

Merkez fabrikamızda 400 metrekare alan üzerine kurulu bir AR-GE merkezine sahibiz. Bu merkez, sektörümüzün ilk ve tek resmi onaylı AR-GE merkezi. 24 kişilik bir ekibin çalıştığı AR-GE merkezimizde katma değeri yüksek ürünler ve prosesler geliştirme hedefiyle yol alıyoruz. İthal ürünlere alternatif olabilecek, üstün özelliklere sahip milli muadiller üzerinde çalışıyoruz.

Ürünlerimiz üzerinde sürekli iyileştirmeler ve geliştirmeler yapıyoruz. 72 yıllık bilgi birikimimizi burada inovasyona dönüştürüyoruz. Tasarım çalışmalarında kullanılan çizim programlarından lazer ölçüm destekli tersine mühendislik programlarına, prototip imalatları için katmanlı yazıcılara, dinamik akış ve mukavemet analizlerinden ısı transfer hesapları yapabilen donanımlara kadar zengin olanaklarımız var.

Pandemi sürecinde Ar-Ge çalışmalarına normalin de üzerinde odaklandık ve yatırımlarımızı yüzde 100 oranında artırdık. Bir yılda alacağımız yolu üç ay gibi kısa bir sürede kat ettiğimizi söyleyebilirim.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı, bunlardan bahsedebilir misiniz?

Bu yıl içerisinde iç satış departmanımızı otonom hale getirdik ve merkez fabrikamızın yakınında yeni bir binada çalışma sistemi başlattık. İmalat alanımızı yüzde 40, depo ve lojistik alanımızı ise yüzde 50 büyüttük. Hadımköy’de yeni bir fabrika projemiz var; bu kapsamda ilk yıl 100, üç yıl içinde ise 200 kişilik istihdam sağlayacak bir üretim tesisi kuruyoruz.

Müzeler, sanat galerileri ve veri merkezleri gibi değerli yerlerde kullanılan gazlı yangın söndürme sistemlerinin dolumunu yapan bir istasyon kurduk, geliştiriyoruz. Uluslarası sertifikalı ve Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan bir istasyon burası. Elektrik panoları için özel olarak tasarlanan pano içi söndürme sistemlerini hayata geçirdik, tanıtımını yapıyoruz. Bunlar ilk aklıma gelenler ama burada sayamayacağım kadar çok projemizin olduğunu söylemeliyim.