AR-GE’deki etkinliğini artırmayı hedefliyor
Prometeon Grubu’nun dünyadaki dört üretim tesisinden biri olan Türkiye İzmit fabrikası, sektörün ilk AR-GE sertifikasına sahip olan ve Türkiye’deki ilk lastiği üreten tesis.
Pekçok ilkle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran, “Grup içinde Türkiye’nin rol aldığı AR-GE faaliyetlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz” diyor.
Özlem Bay Yılmaz
obay@ekonomist.com.tr
Prometeon Türkiye’nin bağlı bulunduğu Prometeon Tyre Group – Prometeon Lastik Grubu, tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket. “Pirelli” markasıyla premium endüstriyel ve ticari lastikleri üretiyor ve satışa sunuyor. Prometeon Lastik Grubu, Mart 2017’ye kadar Pirelli Grubu’nun bir parçasıydı.
O tarihten bu yana Prometeon ve Pirelli, iki ayrı şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye, Prometeon Grubu için kritik bir yönetim, üretim ve yetenek merkezi konumunda. 75 ülkenin içinde yer aldığı ‘Ortadoğu-Afrika-Türkiye-Rusya-Orta Asya-Kafkaslar’ bölgesi Türkiye’den yönetiliyor.
Prometeon’un dünyadaki dört üretim tesisinden biri olan Türkiye İzmit fabrikası ise sektörün ilk AR-GE sertifikasına sahip. “Türkiye’deki ilk lastiği üreten tesis olarak pek çok ilkle faaliyetlerini sürdürüyor.
Türkiye ile beraber Mısır fabrikası da Türkiye’nin yönetim üssü olduğu bölgede yer alıyor” diyen Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran ile AR-GE faaliyetlerinden yatırım planlarına kadar pek çok konuyu konuştuk…
Prometeon Lastik Grubu hakkında biraz bilgi verir misiniz?
1.1 milyar Euro ciroya sahip olan Prometeon Lastik Grubu’nun 2’si Brezilya’da, 1’i Mısır’da ve 1’i Türkiye’de olmak üzere 4 fabrikası var. Grubun Türkiye’de, İtalya’da ve Brezilya’da 3 AR-GE merkezi ve Mısır’da bir geliştirme merkezi bulunuyor. Faaliyetleri 5 kıtayı kapsayan grubun 7 bini aşkın çalışanı var. Prometeon Türkiye’nin (eski adıyla TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.) bağlı bulunduğu Prometeon Tyre Group – Prometeon Lastik Grubu, tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olarak, Pirelli markasıyla premium endüstriyel ve ticari lastikleri üretiyor ve satışa sunuyor. Prometeon Lastik Grubu, Mart 2017’ye kadar Pirelli Grubu’nun bir parçasıydı. O tarihten bu yana Prometeon ve Pirelli, iki ayrı şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Prometeon Türkiye’nin grup içindeki konumu nedir?
Türkiye’de İzmit’te kurulan ilk lastik fabrikasını da yöneten Prometeon Türkiye olarak 60 yıla yakın Pirelli mirası ile çok ciddi bir bilgi birikimine sahibiz. Prometeon’un dünyadaki 4 ana bölgesinden birinin yönetim üssü olan Türkiye, Prometeon Grubu için kritik bir yönetim, üretim ve yetenek merkezi konumunda. 75 ülkenin içinde yer aldığı ‘Ortadoğu-Afrika-Türkiye-Rusya-Orta Asya-Kafkaslar’ bölgesi Türkiye’den yönetiliyor. Prometeon’un dünyadaki 4 üretim tesisinden biri olan Türkiye İzmit fabrikası, sektörün ilk AR-GE sertifikasına sahip olan ve Türkiye’deki ilk lastiği üreten tesis olarak pek çok ilkle faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye ile beraber Mısır fabrikası da Türkiye’nin yönetim üssü olduğu bölgede yer alıyor.
Geçen yılı nasıl kapattınız?
Prometeon Türkiye olarak 2018’de yenileme pazarındaki daralmaya rağmen pazarın üzerinde bir büyüme elde ederek pazar payımızı artırdık. 75 ülkenin içinde yer aldığı ‘Türkiye-Orta Doğu-Afrika-Rusya-Orta Asya-Kafkaslar’ Bölgesi’nde yaklaşık 3 bin çalışanımız bulunuyor. Prometeon Türkiye’nin yönettiği bölgenin cirosu ise Grup cirosunun 1/3’ünü oluşturuyor.
Türkiye’de ne kadarlık bir üretim söz konusu?
Türkiye’de yıllık 1 milyonun üzerinde lastik üretiyoruz. Lastiklerimizi hem yenileme pazarına hem de araç üreticilerine orijinal ekipman olarak sağlıyoruz. Türkiye’de üretilen yaklaşık her 5 ağır vasıtadan 1’i Pirelli marka lastikle çıkıyor. Türkiye’de ağır vasıta araç pazarının liderliğini üstlenen birçok üreticinin ana tedarikçisiyiz. Yerli üreticilerin tamamı ile çalışıyoruz.
2019 yılı nasıl geçiyor sizin için?
Türkiye’de 2016’dan beri her yıl pazar payımızı artırıyoruz. 2019’un ilk 6 ayını bütün zorlu şartlara rağmen geçen yılın aynı dönemine göre 2 puanın üzerinde pazar payı kazancı ile kapattık. Bunda ürünlerimizin yanı sıra müşterilerimize sunduğumuz katma değerli hizmetlerin önemli bir payı var. 2019’un ikinci 6 ayının da bizim açımızdan pozitif geçmesini bekliyoruz.
Yılsonu hedefiniz nedir?
Yılsonu hedefimiz her yıl olduğu gibi hem ciro hem pazar payı hem de karlılıkta büyümeye devam etmek. Orta-uzun vadede hedefimiz ise endüstriyel ve ticari lastiklerde Türkiye’de pazar lideri olmak. Öte yandan Prometeon Türkiye olarak, Orta Asya, Rusya, Afrika ve Ortadoğu gibi coğrafyalarda büyüyebileceğimiz birçok pazar olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu pazarlara olan odağımızı daha da artıracağız.
Bu yıla ilişkin yatırım planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Prometeon Lastik Grubu olarak 2020 yılına kadar Türkiye’ye 115 milyon dolarlık yatırım yapacağımızı açıkladık. Tüm bu yatırımlar doğrudan yabancı yatırım olarak gerçekleştiriliyor. 115 milyon dolarlık yeni yatırım sonucunda; Avrupa’nın ana tedarikçisi olarak Türkiye’nin konumunu daha da güçlendireceğiz. Mevcut fabrikamızdaki üretim kapasitemizi 2020’ye kadar kademeli olarak yüzde 75 oranında artırarak 1.4 milyon adede çıkaracağız. Ayrıca
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