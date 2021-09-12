Senur A.Ş, Arnica markası ile küçük elektrikli ev aletleri sektöründe yerini sağlamlaştırdı. Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, “Gücümüzü tasarım ve AR-GE’ye verdiğimiz önem ve yatırımlarımızdan alıyoruz.

Şirketimizin üretim ve pazarlama stratejisinin temelini tasarım ve AR-GE oluşturuyor” diyor.

BEST OF R&D 22 AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan

Küçük elektrikli ev aletleri sektörünün önde gelen markalarından biri olan Arnica, temizlikten mutfak ürünlerine, hijyen sağlayacak cihazlara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilere ulaşıyor.

Senur A.Ş’nin kurucusu olan ve ülkemizde “Mucit mühendis” olarak bilinen Hasan Akın tarafından 2011 yılında markalaşma yolculuğuna çıkan Arnica, AR-GE merkezinde geliştirdiği inovatif ürünlerle tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Markanın AR-GE merkezi 17 kişiyle başladığı yolculuğuna şu an da 30 kişi ile devam ediyor.

Nesnelerin interneti çağına uygun ürünlerle ilgili AR-GE çalışmaları yapan marka, robot süpürge üzerine hayli yol almış durumda.

Koronavirüs sürecinde hijyenin öneminin artması ve yaşam alanlarını mikroplardan arındırmanın gerekliliği şirketin çok daha önce AR-GE planlarına alınan her ortamda hijyen sağlamaya yönelik ürününe yönelik çalışmaları hızlandırdı. Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer ile Arnica markasını ve AR-GE serüvenini konuştuk.

Şirketinizin kuruluş öyküsünden ve faaliyet alanlarından bahseder misiniz?

Küçük elektrikli ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arnica, sektörümüzde “ilklerin mimarı” olarak bilinen Senur A.Ş’nin 61 yıllık tecrübesini barındırıyor. “Mucit mühendis” olarak bilinen babam Hasan Akın tarafından kurulan Senur A.Ş. katı meyve sıkacağı, mutfak robotu, halı yıkama makinesi, et kıyma makinesi ve et kıymalı mutfak robotu ürünlerini ülkemizde ilk üreten şirket.

2001 yılında kurulan Arnica ise yurtdışına yaptığımız satışların artmasıyla oluşan ihtiyaçtan doğdu ve Türkiye’de olduğu gibi dünyada da küçük elektrikli ev aletleri sektörünün önde gelen markalarından biri haline geldi. Altyapımızda üretici şirket desteği bulunması, tasarım ve AR-GE’ye verdiğimiz önem, marka başarımızın ana unsurları. Halen beş kıtada yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapmaya devam ediyoruz.

AR-GE çalışmaları şirketiniz için ne derece önemli?

Bizim sektörümüzde araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem vermeden iddialı bir oyuncu olmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Biz, gücümüzü tasarım ve AR-GE çalışmalarına verdiğimiz önem ve düzenli olarak yaptığımız yatırımlardan alıyoruz. Şirketimizin üretim ve pazarlama stratejisinin temelini tasarım ve AR-GE oluşturuyor.

AR-GE merkeziniz hakkında bilgi verir misiniz? Ne zamandan beri faaliyette ve kaç kişi çalışıyor?

Türkiye’de ilklerin öncüsü olan Senur A.Ş’nin güçlü mirası üzerine yeni bir marka yolculuğuna 2011 yılında Arnica ile başlamıştık. Bizim AR-GE merkezimiz de bu kuruluş tarihinden öncesine dayanır. Çünkü Senur’un kurucusu olan babam “Mucit mühendis” olarak bilinen Hasan Akın tek kişilik AR-GE ekibi gibiydi.

Aklına düşeni, ihtiyaç duyulan ürünü hayata geçirmek için gereken tüm kişileri, malzemeleri bir araya getirir ve sonunda mükemmel bir sonuç elde ederdi. AR-GE merkezimiz kurulurken elbette çağdaş ve günün ihtiyaçlarına uygun bir sistemi hayata geçirdik. Ancak merkezimizin mayasında babamın hiç bitmeyen icat coşkusu var. Faaliyete başladığımızda 17 kişiydik, şu an da 30 kişi ile yola devam ediyoruz.

AR-GE merkezinizin faaliyet alanı içinde neler var?

Değişen ve gelişen dünyayı takip ederek tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına en uygun ürünleri sunuyoruz. AR-GE merkezimizin faaliyet alanının en geniş çerçevesini böyle çizebilirim. Küçük elektrikli ev aletleri sektöründe temizlik ürünlerinden mutfaktaki en büyük yardımcılarımıza, hijyen sağlayacak cihazlara kadar geniş bir yelpaze içinde müşteri memnuniyetini ve mutluluğunu garanti edecek ürünleri faaliyet alanımız içinde görüyoruz.

Merkezinizi kurarken ne kadarlık yatırım yaptınız?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2019 yılının kasım ayı itibarıyla ülkemizde son 10 yılda AR-GE faaliyetleri için 1876 milyar TL harcandı. Arnica olarak bu rakamın 81 milyon TLlik kısmında bizim imzamız olduğunu belirtmekten mutluluk duyuyorum.

Önümüzdeki dönem için planlarınızda AR-GE merkezinizi büyütmek ya da yeni bir merkezi faaliyete geçirmek gibi konular var mı?

AR-GE olarak özellikle laboratuvar bölümlerinde genişleme planlıyoruz. Bu laboratuvarlar, ürün fonksiyon testlerini de içerecek. Ayrıca ARGE planlama listesine aldığımız ürünlerin sayısına bağlı olarak yeni ekipler oluşturuyoruz.

AR-GE merkezinizin işleyiş yapısından bahseder misiniz? Merkeziniz yılda ortalama kaç yeni ürünü piyasaya sunuyor?

Öncelikle ürün gamımıza her yıl yenilerini ekliyoruz. Ancak bu AR-GE merkezimizden çıkan her ürünün ilk ve yeni olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü mevcut olanların farklılaştırılarak daha iyi hale getirilmesine yönelik çalışmalar da yapıyoruz.

AR-GE bizim için iki ana koldan yürüyen bir çalışma alanı. İlki, müşteri ihtiyacına göre beliren yeni ürünlerin planlanması, tasarlanması ve üretime hazır hale gelmesi için gereken süreç, ikincısı ile halihazırda mevcut ürünlerimizin farklılaştırılarak hem kullanıcı memnuniyetini hem de ekolojik üretimi destekler hale gelmesi için atılan adımlar.

Sıcak içecek grubumuza Demli isimli çay makinesinin ardından kahve makinemizi ekledik. Robot süpürge ve şarjlı süpürge üretimine yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. AR-GE ekibimiz müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün hazırlık çalışmalarını da sürdürüyor.

Şirket olarak cironuzun ne kadarlık bir bölümünü AR-GE’ye ayırıyorsunuz? Bu oran yıllar içinde değişti mi?

Şu an ciromuzun yüzde 15’ini araştırma-geliştirme çalışmalarına ayırıyoruz. İlk yıllarda yüzde 4 civarında idi. Ancak gelişen ihtiyaçlar ve fark yarattığımız noktanın AR-GE olduğunu bilmemiz, bütçeyi de buna göre şekillendirmemize yol açtı.

Bu nedenle cirodan ayırdığımız oran yıllar içinde hem miktar hem de oran olarak büyüdü. Kriz dönemlerinde de AR-GE’ye yaptığımız yatırımları asla kısmadık. Covid-19’dan önceki kriz dönemlerinde de böyleydi.

AR-GE merkezinde çalışmalarını yaptığınız yeni ürünler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Nesnelerin interneti çağında biz de içinde bulunduğumuz çağa uygun ürünlerle ilgili AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Öncelikle robot süpürge üzerine hayli yol aldığımızı söyleyebilirim. Ayrıca koronavirüs bize hijyenin ne kadar önemli olduğunu, bulunduğumuz alanları mikroplardan arındırmanın gereğini gösterdi.

Ancak biz çok daha önce her ortamda hijyen sağlamaya yönelik bir ürünü AR-GE planlarımız arasına almıştık. Doğru yolda olduğumuzu gösteren bu çalışmayı sürdürüyoruz. Müşteriyle buluşturduğumuz en yeni ürünlerimizden biri de AR-GE merkezimizin geliştirdiği Türk kahvesi makinesi… Bu yıl iki yeni ürünü piyasaya sunmaya hazırlanıyoruz.

AR-GE çalışmalarınız sizi diğer şirketlerden nasıl farklılaştırıyor?

Bu soruya hem şirketimizin kurulduğu ilk yıllardan hem de son dönemdeki yeniliklerimizden örneklerle cevap vermek istiyorum. 2011 yılında Bora 4000 modeli su filtreli elektrikli süpürgemizle satış rekorları kırmıştık.

Su filtreli süpürgenin mucidi Arnica değil. Ancak biz AR-GE ekimizle müşteriden gelen şikayetleri değerlendirip ürüne öyle bir özellik verdik ki bulduğumuz “kendi kendini hava ile kilitleme sistemi” sayesinde tüm rakiplerimizden ayrıştık.

Yine el blender setlerimizdeki yeniliklerle ürünlerin bulaşık makinesinde yıkanabilen kısımları üzerinde çalışarak yıkama esnasında daha az su tüketecek bir tasarıma ulaştık.

Bunun dışında tüm ürünlerimiz AR-GE ekibimizin elinden geçiyor. Bu da ürünlerimizi hem müşteri memnuniyeti sağlama hem de doğaya saygılı, ekolojik üretim bakış açısından değerlendirme fırsatı sunuyor.

YENİ ÜRÜNLER GELİYOR

Arnica, cirosunun yüzde 15’ini AR-GE’ye ayırıyor. Bu oran yıllar içinde hem miktar hem de oran olarak büyüdü. Kriz dönemlerinde de AR-GE’ye yapılan yatırımlar kısılmadı. Covid-19’dan önceki kriz dönemlerinde de böyleydi.

Arnica, bu yıl iki yeni ürünü piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Marka şu anda öncelikle robot süpürge üzerine hayli yol almış durumda. Koronavirüsün hijyenin önemini bir kez daha kavrattığı günümüzde mikroplardan arınmaya yönelik ürünler de revaçta. Marka pandemi sürecinden çok daha önce her ortamda hijyen sağlamaya yönelik bir ürünü AR-GE planları arasına almıştı.

Bu ürün de AR-GE merkezinde geliştiriliyor. Arnica, AR-GE merkezinin geliştirdiği son ürünlerden biri de Türk kahvesi makinesi oldu.

BEŞ KITADA 40 ÜLKEYE İHRACAT

Senur A.Ş’nin 61 yıllık tecrübesiyle 2001 yılında kurulan Arnica, yurtdışı satışların artmasıyla oluşan ihtiyaçtan doğdu. Arnica, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da küçük elektrikli ev aletleri sektörünün önde gelen markalarından biri haline geldi. Altyapısında üretici şirket desteği bulunması, tasarım ve AR-GE’ye verdiği önem, Arnica’nın marka başarımızın ana unsurları olarak sıralanıyor.

Arnica, beş kıtada yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyor. “Mucit mühendis” olarak bilinen Hasan Akın tarafından kurulan Senur A.Ş. katı meyve sıkacağı, mutfak robotu, halı yıkama makinesi, et kıyma makinesi ve et kıymalı mutfak robotu ürünlerini ülkemizde ilk üreten şirket olarak da öne çıkıyor.