Mucit mühendis olarak bilinen Hasan Akın’ın kurduğu Senur A.Ş, Arnica markası ile küçük elektrikli ev aletleri sektöründe yerini sağlamlaştırdı. Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, AR-GE çalışmaları ile öne çıkan Arnica’nın Türkiye’de ilklerin öncüsü olduğunu söylüyor.

Levent Gökmen Demirciler

lgokmen@ekonomist.com.tr

Arnica, küçük elektrikli ev aletleri sektöründe temizlikten mutfak ürünlerine, hijyen sağlayacak cihazlara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. Senur A.Ş’nin kurucusu olan ve ‘mucit mühendis’ olarak bilinen Hasan Akın tarafından 2011 yılında marka yolculuğuna çıkan Arnica, AR-GE merkezinde tüketicilerin ihtiyaç duyduğu ürünleri hayata geçiriyor. Markanın AR-GE merkezi 17 kişiyle başladığı yolculuğuna şu an da 30 kişi ile devam ediyor.

Nesnelerin interneti çağına uygun ürünlerle ilgili AR-GE çalışmaları yapan marka, robot süpürge üzerine hayli yol almış durumda.

Koronavirüs sürecinde hijyenin öneminin artması ve yaşam alanlarını mikroplardan arındırmanın gerekliliği şirketin çok daha önce AR-GE planlarına alınan her ortamda hijyen sağlamaya yönelik ürününe yönelik çalışmaları hızlandırdı.

Kısa bir süre sonra bu ürünün müşteriyle buluşturulması planlanıyor. Arnica, bu yılın sonunda ve 2021 yılının başında beş yeni ürünü piyasaya sunmaya da hazırlanıyor. Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer ile Arnica markasını ve AR-GE serüvenini konuştuk.

Şirketiniz için AR-GE’nin öneminden bahseder misiniz?

AR-GE olmadan küçük elektrikli ev aletleri sektöründe iddia sahibi olmanız mümkün değil. Biz de gücümüzü tasarım ve AR-GE çalışmalarına verdiğimiz önem ve yatırımlarımızdan alıyoruz. Şirket stratejimizin temelini de bu oluşturuyor.

AR-GE merkeziniz hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye’de ilklerin öncüsü olan Senur A.Ş’nin güçlü mirası üzerine yeni bir marka yolculuğuna 2011 yılında Arnica ile başlamıştık. Bizim AR-GE merkezimiz de bu kuruluş tarihinden öncesine dayanır. Çünkü Senur’un kurucusu olan babam mucit mühendis olarak bilinen Hasan Akın tek kişilik AR-GE ekibi gibiydi. Aklına düşeni, ihtiyaç duyulan ürünü hayata geçirmek için gereken tüm kişileri, malzemeleri bir araya getirir ve sonunda mükemmel bir sonuç elde ederdi. AR-GE merkezimiz kurulurken elbette çağdaş ve günün ihtiyaçlarına uygun bir sistemi hayata geçirdik. Ancak merkezimizin mayasında babamın hiç bitmeyen icat coşkusu var. Faaliyete başladığımızda 17 kişiydik, şu an da 30 kişi ile yola devam ediyoruz.

AR-GE merkezinizin faaliyet alanı içinde neler var?

Değişen ve gelişen dünyayı takip ederek tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına en uygun ürünleri sunuyoruz. AR-GE merkezimizin faaliyet alanının en geniş çerçevesini böyle çizebilirim. Küçük elektrikli ev aletleri sektöründe temizlik ürünlerinden mutfaktaki en büyük yardımcılarımıza, hijyen sağlayacak cihazlara kadar geniş bir yelpaze içinde müşteri memnuniyetini ve mutluluğunu garanti edecek ürünleri faaliyet alanımız içinde görüyoruz.

Merkezinizi kurarken ne kadarlık yatırım yaptınız?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yılın kasım ayı itibariyle ülkemizde son 10 yılda AR-GE faaliyetleri için 187,6 milyar lira harcandı. Arnica olarak bu rakamın 81 milyon liralık kısmında bizim imzamız olduğunu belirtmekten mutluluk duyuyorum.

Gelecek planlarınız arasında merkezinizi büyütmek ya da yeni bir merkezi faaliyete geçirmek gibi konular var mı?

AR-GE olarak özellikle laboratuvar bölümlerinde genişleme planlıyoruz. Bu laboratuvarlar, ürün fonksiyon testlerini de içerecek. Ayrıca AR-GE planlama listesine aldığımız ürünlerin sayısına bağlı olarak yeni ekipler oluşturuyoruz.

AR-GE merkezinizi genişletme planınızdan bahsettiniz. Merkeziniz yılda kaç yeni ürünü piyasaya sunuyor?

Öncelikle ürün gamımıza her yıl yenilerini ekliyoruz. Ancak bu AR-GE merkezimizden çıkan her ürünün ilk ve yeni olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü mevcut olanların farklılaştırılarak daha iyi hale getirilmesine yönelik çalışmalar da yapıyoruz.

Halihazırda cironuzun ne kadarlık bir bölümünü AR-GE’ye ayırıyorsunuz? Bu oran yıllar içinde değişim gösterdi mi?

Ciromuzun yüzde 5’ını AR-GE’ye ayırıyoruz. Bu oran yıllar içinde hem miktar hem de oran olarak büyüdü. Kriz dönemlerinde de AR-GE’ye yaptığımız yatırımları asla kısmadık. Covid-19’dan önceki kriz dönemlerinde de böyleydi.

Şu anda AR-GE çalışmalarını yaptığınız yeni ürünleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Nesnelerin interneti çağında biz de içinde bulunduğumuz çağa uygun ürünlerle ilgili AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Öncelikle robot süpürge üzerine hayli yol aldığımızı söyleyebilirim. Ayrıca koronavirüs bize hijyenin ne kadar önemli olduğunu, bulunduğumuz alanları mikroplardan arındırmanın gereğini gösterdi. Ancak biz çok daha önce her ortamda hijyen sağlamaya yönelik bir ürünü AR-GE planlarımız arasına almıştık.

Doğru yolda olduğumuzu gösteren bu çalışmayı sürdürüyoruz. Kısa bir süre sonra müşteriyle buluşturacağımız ürünümüz ise AR-GE Merkezimizin en yeni ürünü olacak; Türk kahvesi makinesi… Ayrıca 2020 yılının sonunda ve 2021 yılının başında beş yeni ürünü piyasaya sunmaya hazırlanıyoruz.

Fark yaratan AR-GE çalışmalarınız sizi diğer şirketlerden nasıl farklılaştırıyor?

Bu soruya şirket tarihimizin ilk yıllarına uzanarak Arnica’nın kurulduğu ilk günlerden bir örnekle cevap vermek istiyorum. 2011 yılında Bora 4000 modeli su filtreli elektrikli süpürgemizle satış rekorları kırdık. Su filtreli süpürgenin mucidi Arnica değil. Ancak biz AR-GE ekimizle var olan şikayetleri iyi değerlendirip ürüne öyle bir özellik verdik ki bulduğumuz ‘kendi kendini hava ile kilitleme sistemi’ sayesinde tüm rakiplerimizden ayrıştık. Bunun dışında tüm ürünlerimiz AR-GE ekibimizin elinden geçtiği için diğer markalardan farklı yönlerimizi ortaya çıkarmamız da çok kolay oluyor.

BEŞ YENİ ÜRÜN YOLDA

Arnica, bu yılın sonunda ve 2021 yılının başında beş yeni ürünü piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Marka şu anda öncelikle robot süpürge üzerine hayli yol almış durumda. Koronavirüsün hijyenin önemini bir kez daha kavrattığı günümüzde mikroplardan arınmaya yönelik ürünler de revaçta.

Marka pandemi sürecinden çok daha önce her ortamda hijyen sağlamaya yönelik bir ürünü AR-GE planları arasına almıştı. Bu ürün de AR-GE merkezinde geliştiriliyor. Arnica AR-GE merkezinin en yeni ürünü ise Türk kahvesi makinesi olacak.