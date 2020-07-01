Porselen denince ilk akla gelen markalardan biri olan ve geçmişi 1970’li yıllara uzanan Kütahya Porselen, Avrupa ve Amerika pazarlarına odaklandı.

363 milyon TL’lik ciroya sahip olan ve 72 ülkeye ihracat yapan şirket, ihracat odaklı büyümesini sürdürmeyi planlıyor.

23 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin toplam porselen sofra eşyaları ihracatının yüzde 21’ini tek başına yapan şirket, pandemi sürecinde, en büyük ithalatçı ülkelerin tedarikçisi olmak üzere yaptığı çalışmalara hız verdi.

Pandemi sürecinde Avrupa ve Amerika pazarlarının Uzakdoğu’ya alternatif üretici arayışına girdiğini aktaran Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, en büyük ithalatçı ülkelere açılmak için bu sürecin bir fırsat olduğunu söylüyor. Sürmeli, Kütahya Porselen’in gelecek planlarını Ekonomist’e anlattı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.