Aytemiz’i perakende şirketi olarak konumlandırıyoruz
Aytemiz, markasına geleceğe taşıma adına teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak bayilerine ve müşterilerine daha fazla fayda sağlıyor. Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Önümüzdeki dönemde de farklı ödeme çözümleri ile müşterilerimizi buluşturarak konfor, hız ve kaliteyi sürekli kılmayı hedefliyoruz” diyor. Eke, gelecek vizyonu doğrultusunda Aytemiz’i, bir perakende şirketi gibi konumlandırdıklarını söylüyor.
Özlem Bay Yılmaz
obay@ekonomist.com.tr
İsmail Aytemiz’in 55 yıllık sektör tecrübesi ve alanında uzman bir kadroyla, kısa sürede sektörde tanınan bir marka haline gelen Aytemiz, genç ve dinamik bir şirket. 2015 yılında Doğan Grubu ile kurulan ortaklıktan sonra hızlı büyümesine devam eden şirket, akaryakıt sektörünün köklü, itibarlı, yerli ve milli bir kurumu olarak kurumsallaşarak sektördeki yerini sağlamlaştırdı.
Şimdi ise 2021 vizyonu doğrultusunda dev bir perakendeci gibi hareket ettiklerini belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Bizler istasyonlarımızda sadece akaryakıt, LPG ve madeni yağ satmıyoruz.
Yüksek kaliteli ürünlerimizin yanı sıra müşteri odaklı hizmetlerimiz ile de sektörde farklılaşmayı hedefliyoruz. İstasyonlarımızda perakendecilik anlamında başarılı birçok projeye imza atıyoruz” diye anlatıyor. Ahmet Eke, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:
Aytemiz’in bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz?
Hâlihazırda, 77 ilde 600’e yakın sözleşmeli istasyonumuz var. Aytemiz Akaryakıt bünyesinde 300 ve kendi işlettiğimiz istasyonlarımızda da 600’ü aşkın olmak üzere toplamda 900’ün üzerinde çalışanımızla kocaman bir ekibiz. Akaryakıt ve LPG piyasasında, son 7 yıldır organik ve düzenli büyüyen bir şirketiz. Bugün istasyonlarımızı günde 250 binin üzerinde araç ve 350 binin üzerinde tüketici ziyaret ediyor.
Şirket 2018 yılını nasıl kapattı? 2019 yılı nasıl gidiyor? Yılı nasıl kapatırsınız?
Aytemiz olarak 2018 yılını 8 milyar TLnin üzerinde bir ciro ile kapattık. Sağlıklı büyümesini sürdüren önemli bir sektör oyuncusuyuz. Gelecek vizyonumuz doğrultusunda Aytemiz’i, bir perakende şirketi gibi konumlandırıyoruz ve sektörde farklılaşmayı ve tüketicilerimize bir perakendeci gibi yaklaşmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte, şehir merkezi veya şehrin giriş-çıkışları gibi önemli noktalarda büyümeye yoğunlaşıyoruz.
Markanızı iyi konumlandırmak için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Aytemiz olarak müşteri odaklı yaklaşımımız ile istasyonlarımızı, sadece bir “enerji istasyonu” olmanın da ötesinde konumlandırarak, şaşırtan hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatlarını her gün, biraz daha kolaylaştırıyoruz. Yüksek kaliteli ürünlerimizin yanı sıra müşteri odaklı, yenilikçi ve teknolojiyi takip eden hizmetlerimiz ile de sektörde farklılaşmak için çalışıyoruz. Perakende sektörü, teknolojiyi yönlendiren Y ve Z kuşağının davranışlarına göre şekilleniyor. Biz de Aytemiz olarak teknolojiyi etkin biçimde kullanmaya çalışıyoruz.
İstasyonlarınızda ne gibi yenilikler yapıyorsunuz?
İstasyonlar insanların daha fazla vakit geçirebilecekleri noktalar haline geliyor. Aytemiz istasyonları, bulundukları ilin veya ilçelerin en kıymetli noktalarında konumlandırılıyor. Bu anlamda kıymetli olan bu noktaları sadece akaryakıt satış yeri olmaktan çıkartarak bir cazibe merkezi haline getirmek için uğraşıyoruz. Bununla doğru orantılı olarak market kalitesini, ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. İstasyonlarımızdaki görsel standartlarımız her geçen gün yükselmeye devam ediyor.
Yeni market konseptimiz ve tuvalet yenilemelerimiz hızla gelişiyor. Düzenli olarak farklı segmentteki tüketici kitleleri nezdinde araştırmalar yaptırarak beklentileri en iyi şekilde analiz etmeye çalışıyor ve böylece daha kişiselleştirilmiş bir hizmet verebiliyoruz.
Sektörünüzdeki ilkleriniz neler?
Rekabeti yoğun bir sektörde olduğumuzun bilinciyle kaliteli ürünlerimizin yanı sıra hizmette de farklılaşmak ve bunu tüketicilerimize hızla sunabilmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda 2017 yılında ilk olarak farklılaştığımız projemiz Motorcu Dostu İstasyon. Bugün Türkiye’de trafiğe kayıtlı 3 milyonu aşan sayıda motosiklet bulunuyor ve biz de ‘Motorcu Dostu İstasyon’ konseptimizle motosiklet sürücülerini sahiplenerek onların güvenli ve konforlu bir şekilde akaryakıt alabilmelerini sağladık.
Ardından 2018 yılında bu projeyi bir ileri aşamaya taşıyarak “Motorcu Dostu Trafik” sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik ve trafikteki tüm araç kullanıcılarını empatiye davet ettik. Bu proje kapsamında 2 binden fazla motor kullanıcısına ulaşarak güvenlik donanımlarının kullanımı konusunda bilgiler verdik.
Yine ilk Aytemiz’in gerçekleştirdiği başka çalışmalar da var mı?
Sektörde ilk olarak gerçekleştirdiğimiz diğer projelere örnek vermemiz gerekirse; elektrikli otomobiller için hızlı şarj üniteleri, ücretsiz internet hizmeti gibi projelerimizi de sayabiliriz. Ayrıca “Araçtan Öde” hizmetimize, BKM Express ile ödeme seçeneğini de ekledik. Bu yatırımlarımız aslında hep teknolojiyi takip eden, yenilikçi, yaratıcı ve kendini hızla yenileyen bir markanın vizyonu.
Self servis hizmetini de devreye aldınız…
Evet. En son fark yaratan hizmetimiz ise 30 Ocak’ta başlattığımız Self Servis projemiz. Tüketicilerin, kendi araçlarına yakıtlarını doldurup bedelini de ödeyebilecekleri “Self Servis” adalarını şu an 100’e yakın istasyonumuzda hizmete sunuyoruz. Tüketicilerin
EN İYİ MARKA ÖDÜLÜNÜ ALDI
• Social Media Awards Turkey 2019’da ‘Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka’ ödülünü kazandık. Aytemiz sosyal medya hesaplarının bir yıllık performansı, toplam etkileşim ve hayran sayıları, hayran artışı, performans istikrarı, etkileşimleri, sektörel performansı, hashtag ve mention kullanımı gibi 30’dan fazla kriter doğrultusunda incelendi. İncelenen kriterler doğrultusunda Aytemiz, sosyal medya performansı ile akaryakıt sektöründe rakiplerini geride bırakarak Social Media Awards Turkey 2019’da ödülün sahibi oldu.
• Son olarak sektördeki yenilikçi hizmetlerimiz ve yaratıcı marka anlayışı ile geliştirdiğimiz projelerden biri olan ‘Motorcu Dostu İstasyon’ projesi ile ABD merkezli piyasa araştırma ve danışmanlık şirketi Frost & Sullivan tarafından “2018 Müşteri Değeri Liderliği” ödülüne layık görüldük.
“BAYİLERİMİZİN YANINDAYIZ”
SEKTÖRDE DEĞİŞİM
Bayi transferi konusunda 2010 ve 2015 yıllarında elde ettiğimiz ve sonrasındaki yıllarda da kimseye kaptırmadığımız transfer şampiyonluklarıyla, sektördeki değişimin yolunu açtık. Her zaman bayisinin yanında yer alan akaryakıt dağıtıcısı olma hedefiyle çıktığımız yolda, kırdığımız rekorlarla, akaryakıt istasyon sahiplerinin birlikte çalışmak istediği marka haline geldik.
PAZAR DİNAMİKLERİ
Sözleşme yenileme dönemi geldiğinde bayilerin Aytemiz’le çalışmak istemesinde ortaya koyduğumuz vizyonun büyük etkisi var. Bayilerimizi de her zaman dinliyor, onların istek ve talepleri doğrultusunda hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra pazar dinamiklerini de sürekli takip ediyoruz.
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