Beş kıtada 50 yeni mağaza açacağız
Türkiye’nin en sevilen ve en güçlü markaların biri olan Penti, beş yılda perakende cirosunu beş kat büyüttü ve 2018’de 1,2 milyar TL ciroya ulaştı. “2019 sonunda mağaza sayımızı 620’ye, ciromuzu 1,5 milyar TL’ye çıkaracağız” diyen Penti Giyim CEO’SU Mert Karaibrahimoğlu, gelecek beş yılda hedefin, dört kat büyümek olduğunu söylüyor.
Ceren Oral
coral@ekonomist.com.tr
Birçok ülkede pazar lideri olan şirket, yıl sonuna kadar Kazakistan’dan Kanada’ya beş kıtada 50 yeni mağaza açacak. 1950’de kurulan Penti, kurulduğu dönemde çorapla elde ettiği başarıyı bugün var olduğu tüm kategorilere taşıyan güçlü bir marka.
Özelikle son 10 yılda geçirdiği dönüşümün ardından iç giyim, bacak giyim ve ev giyim pazarının lideri konumunda yer alan şirket, Avrupa’nın da en büyük ikinci ince kadın çorabı üreticisi haline gelmiş durumda.
Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve son olarak Romanya’da da pazar lideri olan Pentı, Marks&Spencer, H&M, Prımark, Boots gıbı dünyaca ünlü birçok markanın da üretimini gerçekleştiriyor.
Penti Giyim CEO’su Mert Karaibrahımoğlu, Türkiye’de her 100 kadından 99,7’sının Penti markasını bildiğini, Penti’yi deneyimleyen her 100 kadından 85’inin markayla güçlü bir bağ kurduğunu söylüyor. Karaibrahimoğlu; “Tüketicinin kendisine yakın hissettiği, ‘benim için en özel marka’ dediği, yeni deneyimler yaşadığı, her zevke hitap eden, ulaşılabilir, genç, dinamik ve güçlü bir marka olarak tanımladıkları Pentı, bugün Türkiye’nin ‘love brand’ı oldu” diyor.
Global marka olma yolunda hızla ilerlediklerini de sözlerine ekliyor. Mert Karaıbrahımoğlu ile Pentı’nın markalaşma yolculuğunu, büyüme ve globalleşme stratejisinin yapı taşlarını konuştuk.
Penti’nin markalaşma yolculuğunu anlatır mısınız?
Penti, 1950’den bugüne gelen bir başarı hikâyesi. Kurulduğu dönemde çorapla elde ettiği başarıyı bugün çorapla birlikte var olduğu tüm kategorilere taşıyan Pentı, Türkiye’nin lider çok kategorılı iç giyim moda perakende markası. ilk mağazamız olan Valikonağı Caddesi mağazamız, markamızın yol haritasında en önemli kilometre taşları arasında yerini alıyor.
Ardından 1986’da ilk ihracatımızı gerçekleştirdik ve hedefimiz gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin kullandığı ürün ve modelleri aynı kaliteyle Türk tüketicisine sunmaktı. Ürün ve kalitede büyük bir gelişim gösterirken tüketiciye ulaşma noktasında geleneksel kanalların yanında artık modern çağın mecralarını kullanmanın bir gereklilik olduğunun da farkına vardık.
Bu farkındalığın ardından nasıl yol aldınız?
İlk mağazamızı açarken hedefimiz mağazamızı bir laboratuvar olarak kullanmaktı. Bugün ise yılda 70 milyonun üzerinde ziyaretçiyi mağazalarında misafir eden, 500’ün üzerinde mağazaya sahip olan bir marka olarak geride bıraktığımız yarım asırdan fazla zamanda büyük bir gelişim gösterdik ve global marka olma yolunda hızla ilerliyoruz.
Penti markasının bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz?
Penti’nin son 10 yılda geçirdiği dönüşüm, son yıllarda içinde bulunduğu kategorilerde lider konumuna ulaşmasıyla taçlandı. Özellikle son birkaç yıldır iç giyim kategorisinin geldiği nokta, iç giyimin dış giyimin bir parçası haline gelmesi ve hatta dış giyimde kullanılabilen çeşitleriyle dış giyime rakip oluşturabilecek duruma gelmesi tüm dikkatleri iç giyim kategorisinin üzerine çekti.
Esasında biz bir iç giyim kategorisi yarattık ve bu kategorileşmenin zamanı çoktan gelmişti. Bugün, tüketici taleplerini iyi okuyarak, üretim, tasarım ve pazarlama olanaklarını akıllıca kullanarak, pazarın amiral gemisi konumumuzu daha da sağlamlaştırmış durumdayız.
En güçlü olduğunuz ürün ve alanlar hangileri?
İç giyim, bacak giyim ve ev giyim pazarının lideri konumunda yer alırken sektöre yön verme rolümüz var. Future Brıght Brand Health’ın 2018 Aralık’ta gerçekleştirdiği marka araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de her 100 kadından 99,7’si Penti markasını biliyor.
Araştırmaya katılan ve Penti’yı deneyımleyen her 100 kadından 85’i markamızla güçlü bır bağ kuruyor ve sadık müşterimiz olduğunu söylüyor. Tüketicisi ile kurduğu güçlü iletişimle tüketicinin kendisine yakın hissettiği; benım için en özel marka dediği, yenı deneyimler yaşadığı, her zevke hitap eden, ulaşılabilir, genç, dınamık ve güçlü bır marka olarak tanımladıkları Penti, bugün Türkiye’nin ‘love brand’ı oldu.
2018, Penti için nasıl bir yıl oldu?
Geçmiş beş yılda perakende ciromuzu beş kat büyüterek büyük bir başarıya imza attık ve 2018’de ciro hedefimiz olan 1,2 milyar TL’yi gerçekleştirdik. 2018’de 2017’ye göre yüzde 33 büyüdük. Gelecek beş yıl içinde ise hedefimiz dört katı büyümeye ulaşmak.
2019 yıl sonu için ciro ve büyüme beklentileriniz neler Yeni mağaza planları var mı?
2019 sonunda mağaza sayımızı 620’ye, ciromuzu yüzde 30 büyümeyle 1,5 milyar T’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. 3 bin 500’ün üzerinde çalışanımız ve yarım milyonun üzerinde insana dokunduğumuz Penti ekosistemiyle kazandığımız gücün yanında, var olduğumuz tüm kategorilerdeki pazar paylarımızı bir önceki yıla göre arttırarak bu kategorilerde lider rolümüzü pekiştirdik.
Dünyanın doğusundan batısına her noktasına adım atacağımız globalleşme stratejimiz doğrultusunda yıl sonuna kadar Kazakistan’dan Kanada’ya beş kıtada 50 yeni mağaza açacağız.
İhracatta hangi ülkelere odaklanıyorsunuz?
İhracatımızın yüzde 58’ini Batı Avrupa ülkelerine, yüzde 14’ünü Ortadoğu ülkelerine, yüzde 13’ünü Uzak Doğu ve Asya ülkelerine, kalan yüzde 15’ini Amerika, Avustralya ve Kuzey Afrika ülkelerine gerçekleştiriyoruz.
Bugün Avrupa’nın en büyük ikinci ince kadın çorabı üreticisi konumundayız. Özellikle İngiltere pazarına çok hâkimiz. Marks&Spencer, H&M, Prımark, Boots gibi dünyaca ünlü birçok markanın üretimini gerçekleştiriyoruz. Avusturalya’da da yine ciddi bir pazar payımız var.
Yurtdışı hedefleriniz hakkında detayları paylaşır mısınız?
Arnavutluk, Kosova Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan’da yıllardır devam ettirdiğimiz pazar liderliğimizi geride bıraktığımız dönemde de kimseye bırakmadık.
Son birkaç yılda büyük güç kazandığımız Romanya’yı da bu listeye dâhil etmeyi başardık. Yıl sonuna kadar Romanya’da açacağımız beş yeni mağazayla 45 mağazaya ulaşarak Romanya’nın yeni pazar lideri olarak sahip olduğumuz pozisyonumuzu güçlendireceğiz.
Euromonitor ve Future&Brıght ‘ın verilerine göre; Romanya pazarında kalite ve rahatlık denildiğinde akla gelen ve tercih edilen ilk marka olan Pentı olarak, yaygın mağaza yapımız, onlıne satış sitemiz ve ürün çeşitliliğimiz ile kendi kategorilerimiz içinde Romanya’da yer alan en ulaşılabilir markayız.
2018’de Romanya’da yer alan 40’a yakın mağazamızda 5 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladık, 2019 sonunda bu sayının 6 milyonun üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Aynı projeksiyonla Romanya’nın ardından Kazakistan pazarında da agresif büyümemizi sürdüreceğiz.
“DİJİTAL YATIRIMLARDA HEDEFİMİZ MÜŞTERİ ODAKLILIK”
“Dijital dünyaya yaptığımız yatırımların bu yıl birer birer meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Günümüzde müşterilerin hızla değişen ihtiyaçlarını karşılamak için iş süreçlerine bütünleşik bir bakış açısı getiren SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business çözümünü tercih ederek Türkiye’de yine bir ilke imza attık.
Projemizin öncelikli hedefi, müşteri odaklılık. BU hedefe yönelik olarak, iş süreçlerimizi sürekli geliştirerek müşterilerimize daha zengin, eğlenceli bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.
EŞ zamanlı olarak tedarik zinciri yazılımlarında stratejik çözümler sunan Solvoyo ile hayata geçirdiğimiz işbirliği Penti’ye, şirket içi İT yatırımı yapmaya gereklilik duymadan tüm planlama süreçlerini tek bir platformdan yönetme olanağı sağlamaya başladı.”
“PENTİ’Yİ DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ”
- Türkiye pazarındaki güçlü büyümemizi global pazarda da devam ettireceğiz. 2023 için hedefimiz 4,6 milyar TL cirolu bir şirket olmak ve bin 100 mağazaya ulaşarak bir dünya markası haline gelmek. Türkiye’deki pazar liderliğimizi güçlendirmeye ve bu liderlik pozisyonumuzu Türkiye, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika’yı içine alan kendi coğrafyamıza da taşımayı hedefliyoruz.
- Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan gibi hemen hemen tüm çevre ülkelerde pazar lideri konumundayız. Ortadoğu ve Balkanlarda ise faaliyet gösterdiğimiz tüm kategorilerde en yüksek bilinirliğe sahip olmanın yanında çorap kategorisinde en çok tercih edilen markayız. Tüm bu çevre ülkelerde güç kazanmaya devam ederken Romanya, Kazakistan ve Kıbrıs’ta büyüme trendimizi hız kesmeden sürdüreceğiz
- Ürün, tasarım, tedarik, planlama, satış ve satış sonrası destek süreçleriyle pazarlama stratejilerimizi geliştirmek hedefiyle çizdiğimiz gelecek projeksiyonumuzda, iç giyim, plaj giyimi, ev giyimi ve çorap kategorilerinde sahip olduğumuz pazar liderliğini katlayarak güçlendirmeye devam edeceğiz. Kalite vurgusunu rahatlık ve şıklık ile bir araya getirerek sektörde öncü rolümüzü sürdüreceğiz.
- 2023’E giden yolda çevre ülkelerdeki bilinirliğimizi ve marka gücümüzü global pazara da taşıyarak Penti’yi bir dünya markası yapma hedefimize ilerleyeceğiz. İçinde bulunduğumuz tüm kategorilerde lider konumumuzu pekiştirirken, kendi coğrafyamızda da lider olma arzusundayız.
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