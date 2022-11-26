İnşaat, turizm, lojistik ve enerji sektörlerine odaklanan Babacan Holding, beş yıllık yatirım planı yapti. Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, “Beş yılda beş projeye 3 milyar TL’lik yatirım yaparak, ciromuzu 1,2 milyar TL’ye çkıarmayı hedefliyoruz” diyor.

13-26 Kasım 2022 tarihli sayıdan

Türkiye’nin hızlı büyüyen holdinglerinden biri olan Babacan Holding, inşaat, turizm, enerji ve lojistik depolama sektörlerinde yatırımlar yapıyor. 2021’de 480 milyon TL ciro yapan şirket, bu yılı 600 milyon TL’lik ciroyla kapamaya hazırlanıyor.

Ekonomideki daralmaya rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam eden holdingin hedefi, önümüzdeki beş yılda 1,2 milyar TL ciroya ulaşmak. Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan ile holdingi ve yatırım planlarını konuştuk.

Babacan Holding olarak hangi sektörlerde, kaç şirketle faaliyettesiniz?

İnşaat, turizm, enerji, arazi geliştirme, ticari alan kiralama ve lojistik depolama sektörlerinde 12 şirketimizle faaliyetteyiz. İnşaatın ciromuzdaki payı yüzde 75 iken, turizm, lojistik depolama ve enerji sektörlerinin payı ise yüzde 25 seviyesinde.

Enerji sektöründe yatırım kararımız çerçevesinde kurulan Babacan Enerji şirketimizle enerji ihalelerini takip ediyoruz. Trakya, Ege Bölgesi ve İstanbul Arnavutköy’de yaklaşık 12 yerde rüzgâr ölçümleri yapıyoruz. Uygun olması halinde rüzgâr enerjisi yatırımı planlıyoruz. Güneş enerjisi için de Şanlıurfa’da ölçümler yapıyoruz.

Ana faaliyet alanınız inşaatta hangi projeleriniz var?

Şu anda devam eden ve proje aşamasındaki toplam beş projemize yaklaşık 3 milyar TL’lik yatırım planlıyoruz. Beylikdüzü E-5 üzerindeki AVM, ofis ve rezidans olmak üzere 980 bağımsız birimden oluşacak projemize 2,1 milyar TL’lik yatırım yapıyoruz ve Ekim 2024’te teslim etmeyi planlıyoruz.

Ulaşımda zaman kaybetmek istemeyenlerin bölgede ciddi bir ofis talebi oluştu ve biz de bu talebe yanıt verebilmek için ofis üretmeye karar verdik. Önümüzdeki yıl da projelerimize ara vermeden devam etmeyi planlıyoruz. 2023 yılı tüm belirsizliklere rağmen bizim için yatırım yılı olacak. Çünkü piyasada konut arzı talebin gerisinde kalıyor, oluşan talebi karşılayabilmek için proje üretmek gerekiyor. Bu görevde bizlere düşüyor.

2023 yılı için planladığınız projelerimizden bahseder misiniz?

İnşaat maliyetlerindeki artış ve krediye ulaşımın zorlaşmasına rağmen geliştirdiğimiz projeleri gelecek yılda hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Mart 2023’te inşaatına başlayacağımız Küçükçekme-ce’deki 395 rezidanstan oluşacak projemize arsa hariç 900 milyon TL’lik yatırım yapacağız.

Yine 2023 yılı ortasında Gaziosmanpaşa Küçükköy’de AVM, rezidans ve 80 odalı otelden oluşmasını planladığımız diğer projemize 1 milyar 750 milyon TL’lik yatırım öngörüyoruz. Geçtiğimiz dönemde Gayrettepe’de Sürmeli Oteli’nin yanındaki Bayındır Bank eski genel müdürlük binasının yerini aldık orada kentsel dönüşümle 585 milyon TL’lik yatırımla bir apart rezidans yapıp Prime Suites markamızla işletmeyi planlıyoruz. Böylece Prime Suites zincirine Basın Ekspress ve GOP’tan sonra üçüncü halkayı ekleyeceğiz.

Prime Suites ile hedefiniz nedir?

Batures Turizm şirketimizin çatısı altındaki Prime Suites’i kurarken bir zincir marka yaratma hedefiyle yola çıkmıştık. İlkini Basın Ekspres’te hayata geçirdiğimiz bu marka ile GOP ve Gayrettepe’de ikinci ve üçüncü yatırımımızı planlıyoruz.

Bu zinciri önümüzdeki yıllarda daha da geliştirme hedefimiz bulunuyor. Çünkü kiralama konusunda ciddi talepler geliyor. Biz de bu talebi karşılayacak yatırımlarımızla Prime Suites’i İstanbul’un çeşitli semtlerine yaymayı planlıyoruz. İlerleyen yıllarda başka kentlerde de potansiyel görürsek oralara da açılmayı düşünebiliriz.

İstanbul dışında proje planlıyor musunuz?

Memleketimiz olan Gaziantep İbrahimli’de sahibi olduğumuz arazide Yücesoy Yapı ortaklığında yaklaşık 148 konutluk bir proje yapıyoruz. Yaklaşık 630 milyon TL’lik yatırım yaptığımız proje Eylül 2023’te tamamlanacak. Bunun dışında Anadolu’nun çeşitli kentlerinde araştırmalar yaptık ama henüz netleşen bir gelişme olmadı.

Sayfiyelerde proje üretme modasına katılmayacak mısınız?

Biz de sayfiyede özellikle Bodrum’da proje geliştirmeyi istiyoruz. Bu kapsamda Bodrum’da proje geliştirmeye yönelik çalışmalarımız var. Kamu ihalelerine katılıp burada büyük çaplı bir proje yapmak istiyoruz. Ege bölgesi de gelecek dönemde düşünülebilir. Tarım alanına girme planlarınız da vardı…

Evet. Çatalca’da 42 dönümlük alanda kültür mantarı yetiştirme projemiz var. Geleceğin tarımda olduğu düşüncesiyle biz de bu alanda yatırım yapmaya oldukça iştahlıyız. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde de dikey tarım yapmayı planlıyoruz. Bu konuda tüm fırsatları değerlendirme konusunda oldukça kararlıyız.

Lojistik depolama alanına yönelik neler planlıyorsunuz?

Pandemi döneminde e-ticaretin yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte e-ticaret konusunda markala-şan şirketlerin lojistik depo talepleri arttı. Biz de bu alandaki talebi görüp ihtiyaca yönelik yatırım yapma kararı almıştık. Hadımköy’de 32 bin m2 arazide 7 bin m2 kapalı alanlı bir antrepo yatırımımız var.

İnşaat çalışmaları süren yaklaşık 185 milyon TL’lik yatırım yaptığımız bu projemizi yıl sonunda tamamlayıp lojistik depolama yapan firmalara kiralayacağız. Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM arasında kalan bir bölgede yer alması, İstanbul Havalimanı’na ulaşımının kolay olmasıyla antrepomuzun olduğu bölge çok tercih ediliyor. Talebe bağlı olarak önümüzdeki dönemde yine bu tür yatırımlar yapabiliriz.

BABACAN AİLE VAKFI PROJE GELİŞTİRİYOR

Aile vakıfları ile ihtiyaç sahibi gençlere eğitimler için birçok projeye imza attıklarını belirten Babacan, vakfın çalışmalarına devam ettiğini söylüyor. Diyanet ile anlaşma imzalayan Vakıf, GOP Küçükköy’de Mevlana Mahallesi’nde üretim maliyeti 68 milyon TL olan bir de cami inşa edecek.

İbrahim Babacan, daha önce Esenyurt’ta Babacan Holding kurucusu Fehmi Babacan adına bir cami yaptırdıklarını da belirtiyor. Babacan, vakıflarının topluma yararlı işler yapmak üzere çalışmalar da yürüttüğünü vurguluyor. İzmir Airport Hotel’i işleten şirket, son olarak TCDD hatlarında yiyecek-içecek servisi vermeye başladı.

“KONUTTA FİYAT DÜŞÜŞÜ ARSA VE İNŞAAT MALİYETİNE BAĞLI”

Sizce konut fiyatları önümüzdeki dönemde daha ulaşılabilir olacak mı?

Hükümetin 81 ili kapsayan TOKİ konut hamlesi piyasaya mutlaka olumlu yansıyacaktır. Ancak markalı üreticilerin de daha uygun fiyatlı konut üretebilmeleri için sektörün desteklenmesi gerekiyor. Konut fiyatlarının daha ulaşılabilir olması için arsa fiyatlarının ve inşaat maliyetlerinin düşmesi en önemli unsurlar olarak sayılabilir. Biz de Babacan Holding olarak kaliteli ve ulaşılabilir fiyatlı projeler üretmek için çalışıyoruz.