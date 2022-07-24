Eksim Holding geçen yıl yaklaşık 25 milyar TL ciroya ulaşarak devler arasında girdi. Son üç yıldır gruba liderlik eden Eksim Holding CEO’su Ebubekir Tivnikli, “Önümüzdeki beş yıl içinde 1,5 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz” diyor.

Fahreddin ve Abdullah Tivnikli kardeşler tarafından 1986 yılında temelleri atılan Eksim Holding, gıda ve dış ticaretle başladığı ticari hayatında asıl sıçramayı enerji sektörüne yaptığı yatırımlarla yakaladı.

2000’li yıllarda rüzgar santralleriyle enerji sektörüne adım atan grup, 2013 yılında özelleştirmeden aldığı Dicle Elektrik ile dağıtım işine de girerek bu alanda etkinliğini artırdı.

Bundan üç yıl önce babası Abdullah Tivnikli’nin kaybıyla holding yönetiminin başına geçen Ebubekir Tivnikli, bu zorlu süreçte grubun yaklaşık 25 milyar TL cirolu bir deve dönüşmesine de liderlik etti.

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ebubekir Tivnikli ile grubun yeni dönem hedeflerini konuştuk.

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