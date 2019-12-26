Beş yılda 5 bin noktaya ulaşacağız
Ekonomist Dergisi olarak Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle bu yıl 13’üncüsünü düzenlediğimiz ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ yarışmasında ‘gülsha’ markasının kurucusu Gülşah Gürkan ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ seçildi.
Isparta’da yetiştirilen ‘Rosa Damascena’ türü güllerle ürettiği kozmetik ürünlerini dünyada binin üzerinde noktada satışa sunan Gürkan, beş yıl sonra bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedefliyor.
Her yıl 500-700 ton arasında gül işleyen şirket 450 çiftçiyle çalışıyor ve üretiminin yüzde 70’ini ihraç ediyor.
Gülşah Gürkan ile marka yolculuğunu ve aldığı ödülü konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Asgari ücrette kritik gün
Sonraki haber Dolar kuru güne böyle başladı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?