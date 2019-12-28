BES’i tabana yaymak ve işveren katkısı şart
Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) son verilerine göre, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) dahil Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) fon büyüklüğü, 2018 sonundaki 87 milyar TL’den 2019’da 115 milyar TL’ye ulaştı.
Katılımcı sayısı ise 6 milyon 843 bin olarak gerçekleşti. 2019’da OKS özelinde fon büyüklüğü 4,5 milyar TL’den 8 milyar TL’ye, sistemde kalan katılımcı sayısı 5 milyondan 5,4 milyona yükseldi.
Bu rakamlar OKS ile sisteme yeni girişler olsa da BES’te cayma oranlarının arttığı anlamına geliyor.
BNP Paribas Cardif CEO’su Cemal Kişmir, katılımın artırılabilmesi için reform niteliğinde yaklaşımlar ile güçlendirici unsurlara ihtiyaç olduğunu söylüyor.
Kişmir, bu noktada işveren katkısı ile kıdem tazminatı düzenlemesinin ve BES’in tabana yayılmasının kritik önemde olduğunu kaydediyor.
Cemal Kişmir ile BES’teki ve OKS’deki son durum ve beklentiler üzerine konuştuk. Ayrıca BNP Paribas Cardif’in 2019 performansı ile 2020 hedeflerini de masaya yatırdık.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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