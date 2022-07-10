Bu yılı 22 milyar TL ciro ile kapatmayı hedefleyen Ülker’i, yaptığı satın almalar ve katma değerli üretim, bölgede güçlü noktaya taşıdı. Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “Dünyanın en büyük ikinci bisküvi şirketi Ülker, artık bölgesel bir güce sahip” diyor.

Sabri Ülker ve kardeşi Asım Ülker’in 78 yıl önce kurduğu ve Türkiye’nin en köklü markalarından biri olan Ülker, bugün dünyanın en büyük ikinci bisküvi şirketi konumunda.

Türkiye’de dokuz, Suudi Arabistan’da iki, Kazakistan ve Mısır’da birer tane olmak üzere toplam 13 fabrikası bulunan şirket, bu yılı 22 milyar TL ciro ile kapatmayı hedefliyor.

En son geçen yıl Önem Gıda’yı satın alan şirketin son altı yılda yaptığı alımlarla bölgesel bir güç haline dönüştüğünü ifade eden Ülker CEO’su Mete Buyurgan, şirketin Doğu Avrupa’da büyümek üzere Romanya’da kapasite artışına gittiğini sözlerine ekliyor.

Şirket olarak bu yıl 60 milyon dolarlık bir yatırım bütçesiyle ilerlediklerini aktaran Mete Buyurgan ile şirketin büyüme yolculuğunu konuştuk.

Bu yılı 22 milyar TL ciro ile kapatmayı hedefleyen Ülker’i, yaptığı satın almalar ve katma değerli üretim, bölgede güçlü noktaya taşıdı. Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “Dünyanın en büyük ikinci bisküvi şirketi Ülker, artık bölgesel bir güce sahip” diyor.

Sabri Ülker ve kardeşi Asım Ülker’in 78 yıl önce kurduğu ve Türkiye’nin en köklü markalarından biri olan Ülker, bugün dünyanın en büyük ikinci bisküvi şirketi konumunda.

Türkiye’de dokuz, Suudi Arabistan’da iki, Kazakistan ve Mısır’da birer tane olmak üzere toplam 13 fabrikası bulunan şirket, bu yılı 22 milyar TL ciro ile kapatmayı hedefliyor.

En son geçen yıl Önem Gıda’yı satın alan şirketin son altı yılda yaptığı alımlarla bölgesel bir güç haline dönüştüğünü ifade eden Ülker CEO’su Mete Buyurgan, şirketin Doğu Avrupa’da büyümek üzere Romanya’da kapasite artışına gittiğini sözlerine ekliyor.

Şirket olarak bu yıl 60 milyon dolarlık bir yatırım bütçesiyle ilerlediklerini aktaran Mete Buyurgan ile şirketin büyüme yolculuğunu konuştuk.

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