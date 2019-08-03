Borçlar bitene kadar yatırım yapmayacağız
Özdilek Holding’in kurucusu Hüseyin Özdilek, başkanlık görevini 30 yaşındaki oğlu Murat Özdilek’e bıraktı.
İlk röportajını Ekonomist’e veren Murat Özdilek, bu yıl 3 milyar TL ciroyu aşacaklarını ve üç yıl sonra da yatırıma başlayacaklarını söylüyor.
Büyük hedeflerle Özdilek Holding’in kaptanlığını üstlenen Murat Özdilek ilk röportajını Ekonomist’e verdi. Murat Özdilek’in hayali, üç yıl sonra grupta yatırım hamlesi başlatmak.
Bu yıl 3 milyar TL, beş yıl sonra ise 6 milyar TL ciroyu aşmak istediklerini söyleyen Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdilek ile grubun yeni dönemdeki hedeflerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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