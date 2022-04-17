Türkiye genelinde 573 istasyona sahip olan Aytemiz, bu rakamı 2022’de 600’e taşımayı hedefliyor. Önümüzdeki süreçte kontrollü yatırım politikasına devam edeceklerini belirten Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, “Bu yıl sonunda hedefimiz 25 milyar TL ciroya ulaşmak” diyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 573 istasyon, 10 ikmal noktası ve 250 bin metreküplük depolama kapasitesiyle sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Aytemiz, hızlı büyüme sürecine girdi.

Müşteri deneyimini öne çıkaran istasyonlarında bayi atağına geçen şirket, bu yıl 600 istasyona ulaşmayı hedefliyor. Sektöründe 1963 yılından beri faaliyet gösteren ve 2015’te yüzde 50 hissesi bir Doğan Holding iştiraki olan Doğan Enerji tarafından satın alınan Aytemiz, istasyonlarında yaşadığı dönüşümle temassız alışveriş deneyimin sunarken, cirosunu da yukarı taşımayı başardı.

Şirketin geçen yıl 10 milyar TL ciro elde ettiğini aktaran Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, bu yıl ise 25 milyar TL ciro öngördüklerini ifade ediyor.

Şirketin son iki yıldır müşteri deneyimini ön plana çıkardığını ve alışverişi keyfe dönüştürdüklerini aktaran Erol Varlık ile şirketin son yıllarda yaşadığı dönüşüm sürecini ve büyüme stratejisini konuştuk.

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