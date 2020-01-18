Bu yıl agresif ve kârlı büyümeyi planlıyoruz
2019’da 30’uncu yılını tamamlayan Index Grup, yaklaşık 5 milyar TL’lik cirosuyla teknoloji dağıtım işinin en büyük oyuncusu. Ş
Şirket, odaklandığı beş ana iş kolunun yanı sıra yeni alanlarda büyümeyi hedefliyor. Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ile bir araya gelerek grubun yatırım planları ve gelecek hedefleri üzerine konuştuk.
Bilecik, “En büyük yatırım kalemimiz lojistik olacak. Onun dışında katma değerli işlere de yatırım yapacağız” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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