Bu yıl agresif ve kârlı büyümeyi planlıyoruz

Ocak 18, 2020 0 Yorum 76 Okunma
Bu yıl agresif ve kârlı büyümeyi planlıyoruz

2019’da 30’uncu yılını tamamlayan Index Grup, yaklaşık 5 milyar TL’lik cirosuyla teknoloji dağıtım işinin en büyük oyuncusu. Ş

Şirket, odaklandığı beş ana iş kolunun yanı sıra yeni alanlarda büyümeyi hedefliyor. Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ile bir araya gelerek grubun yatırım planları ve gelecek hedefleri üzerine konuştuk.

Bilecik, “En büyük yatırım kalemimiz lojistik olacak. Onun dışında katma değerli işlere de yatırım yapacağız” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap