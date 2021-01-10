Geçen yılı 75 milyar TL ciro ile kapatan Yıldız Holding, dijitalleşme adımlarını hızlandırdı. Son üç yıldır dijitalleşmeye ciddi yatırım yaptıklarını söyleyen Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, ‘’Yeni girişimlerin de katkısıyla bu yıl ciroda yüzde 20 büyüme hedefliyoruz’’ diyor.

Dünya genelinde 61 tesisi olan ve atıştırmalık alanında önde gelen gruplardan biri olan Yıldız Holding, geçen yılı 75 milyar TL ciro ile kapattı. Grup 2021 yılında ise ihracat, dijitalleşme ve yeni yatırımların katkısıyla ciroda yüzde 20, kârlılıkta ise çift haneli büyüme hedefliyor.

2020 yılında yaşanan zorlu sürece rağmen, sürdürülebilir büyümeye odaklandıklarını ve bunu başardıklarını söyleyen Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, yıl sonu kesin mali tabloların henüz çıkmadığını fakat 2020’yi ihracatın da katkısıyla yaklaşık 75 milyar TL ciroyla kapattıklarını aktarıyor.

2019 yılının sonunda ihracat rakamının 2,9 milyar TL iken, 2020’nin dokuz ayında 3,2 milyar TL’ye ulaştıklarını aktaran Tütüncü, grup olarak pandemi sürecinde dijitalleşmeye yönelik adımların hızlandığını belirtiyor. Son üç yıldır dijitalleşmeye önemli yatırım yaptıklarını ifade eden Mehmet Tütüncü ile grubun büyüme ve dijitalleşme yolculuğunu konuştuk.

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