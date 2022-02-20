Yaşanan enflasyon etkisi, tarım sektöründe gübreden mazota temel girdi maliyetlerine de yansıdı. Üstüne bir de kuraklık yaşanınca geçen sezon Türkiye’nin buğday üretimi 17 milyon tonda kaldı.

Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Eren Günhan Ulusoy, bu yıl ise kuraklık olmaması durumunda fiyat artışlarının durmasını beklediğini söylüyor.

Fakat aşırı yükselen fiyatlar nedeniyle çiftçinin gübre kullanımını azaltmasının verimliliği düşürebileceği tehlikesine işaret eden Ulusoy ile hem fiyat artışlarını hem de şirketin yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Global bir gıda şirketi olmak üzere yatırımlarını sürdüren Samsun merkezli Ulusoy Un, bilindiği gibi en son geçen ay Söke Un’u Mediterra Capital Partners’dan satın aldı. 168,9 milyon TL bedelle gerçekleşen bu satın alma sonrası Ulusoy Un, perakende tarafına da girmiş oldu.

Yüzde 31,4 hissesi halka açık olan ve geçen yılı tahmini 8 milyar TL ciro ile kapatan şirket, bu satın almayla özellikle yurtiçinde önemli bir satış ağına kavuşmuş oldu.

Geçen yıl cironun yaklaşık yüzde 79’unu ihracattan elde etiklerini söyleyen Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Eren Günhan Ulusoy, sorularımızı yanıtladı.

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