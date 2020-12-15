Anadolu 500 sıralamasında bu yıl en büyük üçüncü şirket olan Sarkuysan, büyüme yolculuğunu yeni alanlarla sürdürecek. Bu yılı 6,2 milyar TL ciro ile kapatmayı planlayan şirket, önümüzdeki iki yıllık süreçte bakırda yeni alaşımlara yatırım yapma hedefinde.

Elektrolitik bakır ürünleri, bakır boru ve bakır tel alanında 45 yıldır üretim yapan Sarkuysan, 2019 yılında gösterdiği satış ve üretim performansıyla Anadolu 500 listemizde bu yıl üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl 5,7 milyar TL ciroya imza atan şirket, bu yıl ise pandeminin getirdiği bütün zorluklara rağmen büyüme yolculuğunu yeni alanlara yatırımlarla sürdürüyor.

Türkiye’de 240 bin tonluk üretim kapasitesinin yanı sıra ABD’de iki üretim tesisi ve Bulgaristan’da ise bir yıl önce üretime geçen tesisiyle şirket, bakırda farklı alaşımları üretmeyi de planlıyor.

Katma değeri yüksek ürünlere odaklanmak istediklerini söyleyen Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, en büyük hedeflerinin katma değeri yüksek mamül üretimi ile dış ticaret açığını kapatmak olduğunu aktardı.

Hayrettin Çaycı ile şirketin önümüzdeki süreçte planladığı yeni girişimlerini ve büyüme planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.