Bu yılın dokuz ayında cirosu 50 milyar TL’yi aşan Migros, yıl sonu büyümesini yüzde 100 oranında yukarı yönlü revize etti.

2022’yi yaklaşık 2,2 milyar TL yatırımla kapatacaklarını belirten Migros CEO’su Özgür Tort, “2023 için henüz belirlemedik ama reel anlamda bakarsak benzer rakamlar olacaktır” diyor.

Son birkaç yılda yaptığı yatırımlarla çoklu kanalı dijitale entegre ederek hem fiziksel mağazacılık hem de e-ticarette büyüyen Migros, bu yatırımların meyvesini toplamayı başardı.

Geçtiğimiz yılı 36,28 milyar TL ciro ile kapatan şirket, bu yıl dokuz ayda ciroda 50 milyar TL’yi aştı. Artan momentumla, yıl sonu büyümesini yaklaşık yüzde 100 mertebesinde yukarı yönlü revize ettiklerini söyleyen Migros CEO’su Özgür Tort, mağazacılıktan e-ticarete dağıtım merkezlerinden teknolojiye kadar yatırıma devam edeceklerini belirtiyor.

Yılı yaklaşık 365 mağaza ve 5 bin çalışanla kapatmayı planlayan şirket, 2023 yılı için de benzer büyüme hedefleri koydu.

2022’yi yaklaşık 2,2 milyar TL yatırımla kapatmaya hazırlanan Migros’un CEO’su Özgür Tort, hem Migros’un yeni dönem yatırımlarını hem de sektörü anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.