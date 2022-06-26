Lüks konut üretimi ile tanınan Mesa Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, Hazine arazilerinde dar gelirliye yönelik örnek proje üretmeye istekli olduklarını söylüyor.

Boysanoğlu, “Özellikle İstanbul ve Ankara’daki arazilerle ilgilenebiliriz” diyor. Türkiye’de lüks konut denilince akla ilk gelen markalardan biri olan Mesa, sektöründe trendleri belirleyici bir özelliğe sahip.

İnşaat sektörünün yanı sıra Mesa Holding çatısı altında konumlanan şirketler kalıp imalatından tarım, enerji ve teknoloji yatırımlarına kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyorlar.

Ana faaliyet alanı olan inşaatta Türkiye’de şu anda devam eden toplam 55 milyar TL’lik 12 projeyi sürdürürken, Rusya ve Irak’ta da yüklenici firma olarak taahhüt işleri yürütüyor.

İçinde bulunduğumuz dönemin ihtiyaçlarını gözeterek tarım ve teknoloji alanlarındaki yatırımlarını geliştirme planları yapan Mesa, dar gelirliye yönelik sektörüne örnek olacak projeler üretme konusunda da oldukça iştahlı.

Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu ile sektörü ve yatırım planlarını konuştuk.

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