Yıllık ortalama 700 milyon dolarlık ciroya imza atan Artaş Grubu’nun yönetim kurulu başkanı Süleyman Çetinsaya, “Devam eden dört projemize 8 milyar TL yatırım yapıyoruz. Deprem ülkenin gerçeği, dönüşüm hızlanmalı” diyor.

İnşaat sektöründe Avrupa Konutları markası ile tanınan Artaş Grubu, farklı sektörlerde yeni projelere hız vermeye hazırlanıyor. 1977 yılında işadamı Süleyman Çetinsaya tarafından kurulan Artaş Grubu, 45 yıldır gayrimenkul, perakende ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Grup, ekim ayında Türkiye’nin önde gelen firmalarından olan ve yüzde 30’u borsada işlem gören Doğan Holding’in 60 yıllık markası Çelik Halat’ın yüzde 70 hissesini 27 milyon Euro’ya satın alarak sanayi sektörüne de adım attı.

Avrupa Konutları markasıyla konut piyasasında markalaşmanın öncülerinden olan grup, bugüne kadar Avrupa Konutları, Tema İstanbul ve Vadistanbul markalarıyla toplam 35 bin konut üretti.

Her yıl yeni yatırımlarıyla büyüyen grup, yönetimini üstlendiği alışveriş merkezleri ve işletmeciliğini yaptığı oteller inşa ederek perakende ve turizm sektörlerinde de faaliyet gösteriyor. Grubun, kimi karma kullanımlı projeler içerisinde, kimi tek başına gerçekleştirilen toplam altı alışveriş merkezi ve 10 otel yatırımı bulunuyor.

Bu yılın mart ayında 53 milyon Euro’ya Trabzon Forum AVM’yi devralan grubun, Kayseri’de ve İstanbul’da AVM yatırımları bulunuyor. Radisson ve Mövenpick gibi uluslararası konaklama markalarıyla iş birliği yaparak turizm alanında büyüyen Artaş, Türk turizmine de katkı sağlıyor.

Bugüne kadar İstanbul’da kent merkezlerine yakın lokasyonlarda fabrika arazilerini yenileyip modern tarzda konutlar üreten grup, önümüzdeki dönemde Mecidiyeköy’deki Profilo’nun eski ofis binasının yerinde proje geliştirme konusunda gün sayıyor. Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ile grubu ve yatırım planlarını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.