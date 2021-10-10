Aksigorta; yeni nesil sigortacılığı yaratma hedefi doğrultusunda özellikle teknoloji yatırımlarıyla öne çıkıyor. “Türkiye’de dijitalleşme ve inovasyon anlamında oyun kurucu konumdayız” diyen Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen; yakında dijital müşteri deneyimini bir adım daha öteye taşıyarak çok daha kompakt bir sigortacılık hizmeti sunacaklarını kaydediyor.

Teknolojinin Liderleri Eylül 2021 tarihli sayıdan

2020 yılsonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 5 milyar 620 milyon TLye yükselten ve 432 milyon TL net kâr elde eden Aksigorta, finansal başarılarıyla olduğu kadar teknoloji ve dijitale yatırımlarıyla da fark yaratıyor.

Şirket; müşterinin gözünden bakarak sigortacılığın sınırlarını zorlama ve sigortacılığa başka bir bakış açısı getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Her alanda dijitalleşme stratejisini gündeminde tutan Aksigorta; özellikle müşteri odaklılık, dijitalleşme, inovasyon, analitik, yeni teknolojiler ve yapay zekâ alanlarında ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor.

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen; inovatif bakış açısıyla, ürün ve hizmetlerini müşteri odaklı bir yapıya dönüştürürken aynı zamanda sigorta sektörünü yeniden şekillendirdiklerinin de altını çiziyor.

“Robotik otomasyon süreçleri ve yapay zekâlı dijital asistanların katılımıyla sigorta sektörünün büyük dönüşümünde ilk adımları attık” diyen Gülen, bu alanda Türkiye’de ilk olan pek çok hizmet ve uygulamayı da hayata geçirdiklerini kaydediyor.

Aksigorta; müşterilerinin tüm sigortacılık süreçlerini kolaylıkla yönetebilecekleri bir çatı platform hazırlığı içerisinde.

Uğur Gülen; hem Aksıgortalıları hem de tüm sigorta müşterilerini kapsayacak olan bu sistemin müşterilerin sigorta yolculuğunu, satış odaklı olmaktan çıkarıp hem satış öncesi hem de sonrasında olacak şekilde bir risk yoldaşlığı niteliğinde olacağını belirtiyor.

Aksigorta’nın iş planlarını konuştuğumuz Uğur Gülenden şirketin teknoloji yatırımları tarafındaki ajandasını da öğrendik.

Müşterilerinize sunduğunuz ürün ve çözümlerde sizi rakiplerinizden ayıran en önemli farklarınız ve avantajlarınız neler?

Müşterinin gözünden bakarak sigortacılığın sınırlarını zorlamayı ve sigortacılığa bambaşka bir bakış açısı getirmeyi hedeflediğimiz Aksigorta’da; müşteri odaklılık, dijitalleşme, inovasyon, analitik, yeni teknolojiler ve yapay zekâ alanlarında ciddi yatırımlar gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’de sektöre yapay zekâ uygulamasını da kazandıran Aksigorta olarak; müşterilerimizin yanında duran, onların ihtiyaçlarına çözümler üreten bir sigorta şirketi haline gelerek yeni nesil sigortacılığı yaratıyoruz.

Aksigorta; Türkiye’de dijitalleşme ve inovasyon anlamında oyun kurucu bir konumda. İnovatif bakış açısıyla, ürün ve hizmetlerimizi müşteri odaklı bir yapıya dönüştürürken aynı zamanda sigorta sektörünü de yeniden şekillendiriyoruz.

2020 nasıl bir yıl oldu? Pandemi sizi nasıl etkiledi?

2020 yılı, kârlı büyümeye devam ettiğimiz bir yıl oldu. 2020 yılsonu itibarıyla aktif büyüklüğümüzü 5 milyar 620 milyon TLye yükseltirken, 432 milyon TL net kâr elde ettik.

Prim üretimimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artırarak 5 milyar 272 milyon TLye taşıdık. Pazar payımız ise 2020 yıl sonu itibarıyla yüzde 8,3 olarak gerçekleşti. Bu aşamada Aksigorta olarak yönettiğimiz varlıklar toplamı da 3,3 milyar TLye ulaştı.

2020’de ne gibi yenilikleri, yatırımları hayata geçirdiniz?

Pandemi etkisinin en yoğun hissedildiği dönem olan 2020’de, önceliğimiz her zaman olduğu gibi müşterilerimiz, paydaşlarımız ve çalışanlarımız ekseninde oldu. Hayata geçirdiğimiz yeni hizmet ve uygulamaları da bu eksende geliştirdik.

Türkiye genelinde 3 bin acenteye ulaşarak kapsama alanımızı oldukça genişlettiğimiz 2020 yılında, acentelerimizin pandemi etkisini en az şekilde hissetmeleri için ‘Acente Destek Paketi’ni hayata geçirdik.

Evde kalmanın hayati önem taşıdığı bu hassas dönemde, müşterilerimizin evde kalmalarını teşvik etmek, mevcut ve olası sıkıntılarını gidermek üzere; online ekspertiz, online sağlık danışmanlığı gibi Aksigortalıların ev konforunda sigortacılık süreçlerini yürütebileceği pek çok yeni hizmet ve uygulamayı devreye

aldık.

Dijitalleşmenin devrim yarattığı 2020’de odaklandığımız bir diğer konu, dijital riskler oldu. 2020 Kasım ayında, bilinçli dijitalleşebilmek adına ‘Dijital Güvenlik Platformu’nu toplum hizmetine sunduk. Boğaziçi Üniversitesi ile iş birliği yaparak, dijital farkındalık konusunda hem bireylerin hem de aileler ve KOBİ’lerın ücretsiz eğitim alabilmelerine olanak sağladık.

Önümüzdeki dönem için yeni projeleriniz var mı?

Aksigorta olarak sahip olduğumuz yeni nesil sigortacılık anlayışıyla, müşterilerimizin tüm sigortacılık süreçlerini kolaylıkla yönetebilecekleri bir çatı platform hazırlığı içerisindeyiz.

Hem Aksigortalıları hem de tüm sigorta müşterilerini kapsayacak olan bu sistem; müşterilerin sigorta yolculuğunu, satış odaklı olmaktan çıkarıp hem satış öncesi hem de sonrasında olacak şekilde bir risk yoldaşlığı niteliğinde olacak.

Dijitalleşme konusunda bugüne kadar ne gibi adımlar attınız?

Aksigorta olarak her alanda dijitalleşme stratejisini gündemimizde tutuyor; kolay, yalın ve erişilebilir sigortacılık anlayışıyla müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Sigorta sektörüne Aksigorta olarak son birkaç yılda dijitalleşmeyı kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Robotik otomasyon süreçleri ve yapay zekâlı dijital asistanların katılımıyla sigorta sektörünün büyük dönüşümünde ilk adımları atmamızın ardından bu alanda Türkiye’de ilkleri hayata geçirdiğimiz pek çok hizmet ve uygulama hayata geçirdik.

Hayata geçirdiğiniz ilklerden bahsedebilir misiniz?

Tüm iş süreçlerimizde kullandığımız yapay zekâ ve robotik dönüşümü nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi hayal ettik. Türkiye’de ilk kez yapay zekâ ile risk fiyatlandırma dönemini başlattık.

2020’de bütün bireysel trafik portföyümüzü yapay zekâ ile fiyatlamaya başlamamız ve akabinde kasko portföyümüze entegre ettiğimiz bu uygulama, Aksigorta’yı Türkiye’de bunu yapan ilk şirket, dünyada da sayılı şirketlerden biri haline getirdi.

Trafik ve kasko ürünlerinde hayata geçirdiğimiz bir diğer önemli gelişme ise ‘Akıllı Kasko’ idi. Türkiye’de bir ilk olan ‘Fiat Yol Arkadaşım Connect Kasko’ ile Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisiyle temin edilen verilere göre Aksigorta kasko poliçeleri kişiye özel belirleniyor.

Sürücüler bu sayede daha avantajlı fiyatlardan kasko yaptırabiliyor; aracın kullanım gün sayısı kasko fiyatına yansıyor.

Son dönemde başka ne gibi yeniliklere imza attınız?

Yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek telekomünikasyon sigortacılığını hayata geçirdik. Yeni nesil dijital sigortacılığı telekomünikasyon ile birleştirerek bir üst seviyeye taşıdık. Dijitalleşmenin gücüyle artık müşterilerimizin ev konforunda sigortacılık süreçlerini kolaylıkla yönetebilmelerini sağlıyoruz.

Müşterilerimize diledikleri zaman, diledikleri yerden sigorta satış ve hizmetlerine erişebilme özgürlüğü sunuyoruz. Müşterilerimize ulaşabileceğimiz yeni bir kanal olarak hayata geçirdiğimiz telekomünikasyon sigortacılığıyla; ferdi kaza, DASK, konut gibi çok sayıda ürünü akıllı telefonlar üzerinden müşterilerimizle buluşturmaya başladık.

Yakın zamanda dijital müşteri deneyimini bir adım daha öteye taşıyarak, Aksigortalılara çok daha kompakt bir sigortacılık hizmeti sunacağız.

“YAPAY ZEKÂ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ DAHA KAPSAMLI VE ETKİN KULLANACAĞIZ”

“Dijitalleşme üzerine attığımız adımlar, bizi hem sektörden pozitif olarak ayrıştırdı hem de müşteri memnuniyeti anlamında son derece olumlu sonuçlar elde etmemizi sağladı. Dijital ortamda gerçekleşen her türlü etkileşim mükemmel müşteri deneyimi sağlıyor.

Örneğin; hasar dosya durumları hakkında da müşterilere anlık bilgi verebilen chatbotlar, tüm kanallardan yapılan hasar sorgulamalarının yüzde 48’ini oluşturuyor. Gelen dönüşlerde de istenilen başarı yakalanmış durumda. Bu anketlerin sonucunda hedef puan 5 üzerinden alınan puanlar 4,3 seviyelerine ulaştı. Özellikle pandemi sürecinde, dijitalleşmenin önemini bir kez daha anlamış olduk.

Başarıyla ortaya koyduğumuz dijital dönüşüm sayesinde, iş süreçlerimizde hiçbir aksama yaşamadan müşterilerimizin ve paydaşlarımızın yanında olmaya devam ettik. Elde ettiğimiz bu sonuçlar, attığımız dijital adımların ne kadar etkili olduğuna kanıt niteliğinde.

Bu anlamda, teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yapay zekâ ve dijital dönüşümü, müşterilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın faydasına daha kapsamlı ve etkin bir şekilde kullanacağız.”

“ADA İLE YILDA 4 MİLYON İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

YAPAY ZEKÂLI DİJİTAL ASİSTAN

Üçüncü yaşına giren yapay zekâlı dijital asistanımız ADA ile artık yılda 4 milyon başarılı işlem gerçekleştiriyoruz. Ürün fiyatlamadan operasyona kadar her alanda aktif olarak destek aldığımız ADA; insan kaynakları, çağrı merkezi, finans ve muhasebe, hasar, teknik, acenteler, broker ve kurumsal satış kanallarının yanı sıra hukuk departmanlarına önemli oranda destek sunuyor.

Filo işlemlerinde tüm süreci baştan sona yönetiyor. 400 bin hasar evrakını ADA ayrıştırıyor, hasar dosyası ile eşleştiriliyor. 3 binden fazla acenteden gelen yüzbinlerce talebi anında cevaplıyor. Bu sayede çalışanlarımız çok daha katma değerli işlere vakit ayırabiliyor. Çalışan bağlılığı anketlerinde bu farkı net şekilde görebiliyoruz.

ÇAĞRI MERKEZİNDE SESLİ DESTEK

ADA, son olarak konuşmaya da başladı. Artık müşterilerimiz, çağrı merkezinde sesli destek vermeye başlayan ADA ile hasar dosyaları hakkındaki son durumlarını takip edebiliyor. ADA ile hayata geçirdiğimiz bir diğer ilk ise hasar dosyalarının WhatsApp üzerinden takibi oldu.

Uygulamayla Aksigortalılar hasar dosya durumlarındaki değişimi anlık olarak WhatsApp’tan öğrenebiliyorlar. Bu sayede Aksigorta müşterileri çağrı merkezini aramak ya da web sitesi üzerinden sorgulama yapmak zorunda kalmadan, WhatsApp’tan gelen bildirimle dosya durumlarını takip edebilecekler.