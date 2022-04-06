Ticari gayrimenkulde 3 milyar Euro’luk portföye sahip olan Esas Gayrimenkul, odağına varlık yönetimini aldı.

Türkiye’de 12 AVM’yi yöneten Esas Gayrimenkul Varlık Yönetimi’nin lideri Nevzat Yavan, dönüşüm sürecine bu yıl 50 milyon TL yatırım yapacaklarını aktarıyor.

Kapanmalar nedeniyle zor günler geçiren AVM’lerde pandemiyle birlikte artık dönüşüm kaçınılmaz hale geldi.

AVM ve ofis gibi alanlarda yaklaşık 1 milyon metrekare kiralama alanı ve 3 milyar Euro değerinde bir portföye sahip olan Esas Gayrimenkul de dönüşüme öncülük yapmak hedefiyle odağına varlık yönetimini aldı.

Türkiye’de yapımı süren Düzce projesiyle toplamda 12 AVM’yi yöneten ve geçen yıl 4 milyar 176 milyon TL ciroya ulaşan Esas Gayrimenkul Varlık Yönetimi Lideri Nevzat Yavan ile sektördeki dönüşümü ve yatırım hedeflerini konuştuk.

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